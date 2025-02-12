Лига чемпионов12 февраля 2025, 13:41 |
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Селтик – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 12 февраля в 22:00 по Киеву
12 февраля 2025, 13:41 |
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В среду, 12 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Селтик» и «Бавария».
Матч пройдет на стадионе «Селтик Парк», который находится в Глазго.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Селтик – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Селтик – БаварияСмотреть трансляцию
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