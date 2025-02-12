Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Селтик – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Селтик
12.02.2025 22:00 - : -
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 13:41 |
32
0

Селтик – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 12 февраля в 22:00 по Киеву

12 февраля 2025, 13:41 |
32
0
Селтик – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Селтик» и «Бавария».

Матч пройдет на стадионе «Селтик Парк», который находится в Глазго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Селтик – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Селтик – Бавария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Фейеноорд – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Фейеноорд – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. «Где твой Золотой мяч?» Винисиус остроумно ответил фанатам Ман Сити
смотреть онлайн Лига чемпионов Селтик Бавария
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Футбол | 11 февраля 2025, 19:29 1
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства

Килиан Мбаппе хочет видеть Вильяма Салиба в составе мадридского гранда

Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть
Бокс | 12 февраля 2025, 07:12 8
Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть
Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть

Денис может удивить в США

Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Футбол | 12.02.2025, 00:23
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Внимание Мудрику. Хорватский игрок получил бан на 4 года за допинг
Футбол | 11.02.2025, 16:35
Внимание Мудрику. Хорватский игрок получил бан на 4 года за допинг
Внимание Мудрику. Хорватский игрок получил бан на 4 года за допинг
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
Футбол | 12.02.2025, 14:10
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
11.02.2025, 02:33 5
Футбол
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
10.02.2025, 11:40 4
Футбол
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
11.02.2025, 16:14 43
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем