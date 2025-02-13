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Лига чемпионов
13 февраля 2025, 00:43 | Обновлено 13 февраля 2025, 00:47
127
0

Итоги первых матчей 1/16 финала ЛЧ. Успех Трубина, неудача Милана

12 февраля состоялись 4 матча стадии 1/16 финала Лиги чемпионов

13 февраля 2025, 00:43 | Обновлено 13 февраля 2025, 00:47
127
0
Итоги первых матчей 1/16 финала ЛЧ. Успех Трубина, неудача Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

12 февраля состоялись четыре матча 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на выезде переиграла Монако (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В других поединках игрового дня Брюгге нанес поражение Аталанте (2:1), Селтик дома уступил Баварии (1:2), а Фейеноорд взял верх над Миланом (1:0).

Ответные матчи пройдут 18/19 февраля 2025 года. 8 клубов, которые выиграют противостояния, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка следующих стадий состоится 21 февраля с учетом сетки плей-офф.

8 лучших команд по итогам основного раунда ЛЧ автоматически вышли в 1/8 финала (Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико Мадрид, Байер, Лилль, Астон Вилла).

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала, первые матчи

⚽️ 11 февраля

  • 19:45. Брест (Франция) – ПСЖ (Франция) – 0:3
  • 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3
  • 22:00. Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия) – 0:3
  • 22:00. Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:1

⚽️ 12 февраля

  • 19:45. Брюгге (Бельгия) – Аталанта (Италия) – 2:1
  • 22:00. Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:1
  • 22:00. Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия) – 1:2
  • 22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Милан (Италия) – 1:0

📊 Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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