Итоги первых матчей 1/16 финала ЛЧ. Успех Трубина, неудача Милана

12 февраля состоялись четыре матча 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на выезде переиграла Монако (1:0).

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В других поединках игрового дня Брюгге нанес поражение Аталанте (2:1), Селтик дома уступил Баварии (1:2), а Фейеноорд взял верх над Миланом (1:0).

Ответные матчи пройдут 18/19 февраля 2025 года. 8 клубов, которые выиграют противостояния, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка следующих стадий состоится 21 февраля с учетом сетки плей-офф.

8 лучших команд по итогам основного раунда ЛЧ автоматически вышли в 1/8 финала (Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико Мадрид, Байер, Лилль, Астон Вилла).

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала, первые матчи

⚽️ 11 февраля

19:45. Брест (Франция) – ПСЖ (Франция) – 0:3

(Франция) – 0:3 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3

(Испания) – 2:3 22:00. Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия) – 0:3

(Германия) – 0:3 22:00. Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:1

⚽️ 12 февраля

19:45. Брюгге (Бельгия) – Аталанта (Италия) – 2:1

(Бельгия) – Аталанта (Италия) – 2:1 22:00. Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:1

(Португалия) – 0:1 22:00. Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия) – 1:2

(Германия) – 1:2 22:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Милан (Италия) – 1:0

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