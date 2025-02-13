Все решила ошибка Меньяна. Фейеноорд дома одолел Милан

В среду, 12 февраля, проходил первый матч между «Фейеноордом» и «Миланом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимал стадион «Фейеноорд» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Единственный гол в матче был забит на уже на 3-й минуте: вингер хозяев поля Игор Пайшао обошел Уокера на дриблинге и нанес удар в ближний угол ворот Майка Меньян. Кипер итальянского клуба ошибся и дал мячу пересечь линию ворот. После этого ни одна из команд не была по настоящему близка к голу: «Милан» был довольно плох в завершающей стадии, а нидерландский коллектив редко появлялся у ворот соперника, а в моментах, когда у ворот «россонери», игроки «Фейеноорда» крайне неудачно распоряжались своими шансами. Первый тайм закончился со счетом 1:0.

Второй тайм стал чуть более успешным для команді Сержиу Консейсау: после стартового давления от хозяев поля итальянский коллектив владел инициативой, однако в голы ее конвертировать не удалось. Матч завершился со счетом 1:0.

Ответный матч пройдет 18-го февраля в 19:45 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Фейеноорд – Милан – 1:0

Голы: Пайшао, 3

Предупреждения: Смал, 57, Миамбо, 62 – Тьяу, 51

Фейеноорд: Велленройтер, Смал (Буэно, 70), Ганцко, Билен, Рид (Митчелл, 79), Тимбер (Осман, 79), Миламбо, Модер, Пайшао (Иванушеч, 85), Уэда (Каранза, 46), Мусса

Милан: Меньян, Эрнандес, Павлович, Тьяу (Томори, 60), Уокер, Рейндерс, Фофана, Леао (Камард, 83), Феликс, Пулишич (Чуквуэзе, 60), Хименес Абрахам, 83)

Фото матча: