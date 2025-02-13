Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фейеноорд – Милан – 1:0. Ужасная ошибка Меньяна. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Фейеноорд
12.02.2025 22:00 – FT 1 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 февраля 2025, 01:47 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:59
383
0

Фейеноорд – Милан – 1:0. Ужасная ошибка Меньяна. Видео гола и обзор

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

13 февраля 2025, 01:47 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:59
383
0
Фейеноорд – Милан – 1:0. Ужасная ошибка Меньяна. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Пайшао

В среду, 12 февраля, проходит первый матч между «Фейеноордом» и «Миланом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает стадион «Фейеноорд» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/16 финала

Фейеноорд – Милан – 1:0

Голы: Пайшао, 4

❗️ Пайшао забил в ворота Милана, 4-я минута, 1:0

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
По теме:
Венсан КОМПАНИ: «Победа над Селтиком со счетом 2:1 – отличний результат»
Эвертон – Ливерпуль – 2:2. Как Миколенко помог спастись. Видео голов, обзор
Сколько получил Трубин? Названы оценки матча ЛЧ Монако – Бенфика
Фейеноорд Фейенорд - Милан Милан Лига чемпионов видео голов и обзор Игор Пайшао Майк Меньян
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
Футбол | 12 февраля 2025, 13:59 4
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику

Украинский форвард продолжает бороться с воспалением колена

ВИДЕО. Эмоциональное празднование Миколенко второго гола в ворота Ливерпуля
Футбол | 13 февраля 2025, 01:56 0
ВИДЕО. Эмоциональное празднование Миколенко второго гола в ворота Ливерпуля
ВИДЕО. Эмоциональное празднование Миколенко второго гола в ворота Ливерпуля

Украинец не сдержал эмоций

ФОТО. Сделал больше детей, чем забил голов. Удивительный факт про Неймара
Футбол | 12.02.2025, 22:43
ФОТО. Сделал больше детей, чем забил голов. Удивительный факт про Неймара
ФОТО. Сделал больше детей, чем забил голов. Удивительный факт про Неймара
«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного
Футбол | 12.02.2025, 09:59
«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного
«Потрясающий вариант». Европейскому гранду советуют подписать Забарного
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Теннис | 12.02.2025, 17:46
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 34
Бокс
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
11.02.2025, 18:03 29
Теннис
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 9
Бокс
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
11.02.2025, 20:30 2
Футбол
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
11.02.2025, 20:35
Бокс
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
12.02.2025, 11:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем