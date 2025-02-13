Лига чемпионов13 февраля 2025, 01:47 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:59
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Фейеноорд – Милан – 1:0. Ужасная ошибка Меньяна. Видео гола и обзор
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
13 февраля 2025, 01:47 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:59
383
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В среду, 12 февраля, проходит первый матч между «Фейеноордом» и «Миланом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимает стадион «Фейеноорд» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Фейеноорд – Милан – 1:0
Голы: Пайшао, 4
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Пайшао (Фейеноорд).
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