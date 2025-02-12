12 февраля на «Де Кейп» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Фейеноорд» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фейеноорд

Команда в 2023-м году стала чемпионом Нидерландов. Но потом было проиграно спор ПСВ в Эредивизии, после чего в Ливерпуль ушел Арне Слот. Его преемник, Бриан Приске, дебютировал с победы в Суперкубке страны. Но в Эредивизии уже безнадежно, более чем на десяток очков, отстали и от ПСВ, и от Аякса - более того, даже от Утрехта. Отдушиной для Гордости Юга стала Лига чемпионов. Там голландцы тоже не лишены осечек: начали с 0:4 дома с Байером, потом уступили там же 1:3 Ред Булл Зальцбургу, а напоследок были разгромлены 1:6 Лиллем. Но при этом получилось победить Жирону, Бенфику и пражскую Спарту, а также отыграться с 0:3 в Манчестере против Сити. А в январе дома разгромили дома и Баварию, досрочно оформив выход в плей-офф.

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Милан

Клуб годами играл, и достаточно успешно, под руководством Пиоли. Вплоть до отвоевывания скудетто и полуфинала Лиги чемпионов. Да и в прошлом сезоне было 2-е место в Серии А - но все равно руководство проекта решило сменить наставника. Но его преемник, Паулу Фонсека, сразу начал допускать осечки, в итоге все закончилось его отставкой под Новый Год. Сержиу Консейсау начинал перспективно, с победы в Суперкубке при победах над Ювентусом и Интером. Но потом были новые осечки красно-черных, в том числе и в Лиге чемпионов. Там итальянцы закончили основной раунд турнира поражением от Динамо Загреб, впрочем, до этого выигрывали у Жироны, досрочно обеспечив себе пропуск в плей-офф.

Статистика личных встреч

Хотя оба клуба постоянно играют в еврокубках, но они ухитрялись как-то избегать матчей друг с другом - не было даже товарищеских поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у россонери есть хорошие шансы выиграть даже на выезде. Но голландцы дома точно будут драться до последнего, поэтому берем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,72).