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Лига Чемпионов
Фейеноорд
12.02.2025 22:00 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 14:27 |
6
0

Фейеноорд – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 12 февраля в 22:00 по Киеву

12 февраля 2025, 14:27 |
6
0
Фейеноорд – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Фейеноорд» и «Милан».

Матч пройдет на стадионе «Де Кейп», который находится в Роттердаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Фейеноорд – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фейеноорд – Милан
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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