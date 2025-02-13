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13 февраля 2025, 00:02 | Обновлено 13 февраля 2025, 00:31
603
6

Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?

GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

13 февраля 2025, 00:02 | Обновлено 13 февраля 2025, 00:31
603
6
Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых больших неудачников в истории футбола.

На первой строчке разместился пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. На второй строчке – культовый тренер Жозе Моуриньо – двукратный победитель ЛЧ. Бронза рейтинга досталась экс-тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

На четвертой строчке разместился легендарный экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Пятое место рейтинга занял Лучано Гауччи.

В десятку рейтинга также попали Пепе, Луис Суарес, Жузеп Гвардиола, Дидье Дрогба и Неймар.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг величайших неудачников в истории футбола от GiveMeSport

  1. Криштиану Роналду
  2. Жозе Моуриньо
  3. Юрген Клопп
  4. Арсен Венгер
  5. Лучано Гауччи
  6. Пепе
  7. Луис Суарес
  8. Жузеп Гвардиола
  9. Дидье Дрогба
  10. Неймар
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GiveMeSport Жозе Моуриньо Арсен Венгер Юрген Клопп Криштиану Роналду Пепе Луис Суарес Жузеп Гвардиола Дидье Дрогба Неймар рейтинг
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 6
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Leon LeGa
И какой же был критерий для такого отбора?
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+1
apepa
Что курят в британском портале GiveMeSport??
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+1
Pavel_i_CO
Подібний рейтинг без Кейна - то фейк
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+1
Harun Bakircioğlu
Рейтинг полная куита, во-первых, он назван не по его содержимому, там скорее рассматриваются резонансные послематчевые выходки из-за каких-либо неудач, а во-вторых, у всех спортсменов были такие эпизоды, бредятина. GiveMeSport это британский Fichajes, так и запишем, чтоб не тратить время на эту хрень.
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0
TarasTaras94
Майже всі із цього списку легенди футболу, які невдахи?
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0
Сергій Копицяк
Клоуни. 
Ответить
0
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