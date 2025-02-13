Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых больших неудачников в истории футбола.

На первой строчке разместился пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. На второй строчке – культовый тренер Жозе Моуриньо – двукратный победитель ЛЧ. Бронза рейтинга досталась экс-тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

На четвертой строчке разместился легендарный экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Пятое место рейтинга занял Лучано Гауччи.

В десятку рейтинга также попали Пепе, Луис Суарес, Жузеп Гвардиола, Дидье Дрогба и Неймар.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг величайших неудачников в истории футбола от GiveMeSport