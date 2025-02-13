Рейтинг величайших неудачников в истории футбола. Какое место у Роналду?
GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых больших неудачников в истории футбола.
На первой строчке разместился пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду. На второй строчке – культовый тренер Жозе Моуриньо – двукратный победитель ЛЧ. Бронза рейтинга досталась экс-тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
На четвертой строчке разместился легендарный экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер. Пятое место рейтинга занял Лучано Гауччи.
В десятку рейтинга также попали Пепе, Луис Суарес, Жузеп Гвардиола, Дидье Дрогба и Неймар.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг величайших неудачников в истории футбола от GiveMeSport
- Криштиану Роналду
- Жозе Моуриньо
- Юрген Клопп
- Арсен Венгер
- Лучано Гауччи
- Пепе
- Луис Суарес
- Жузеп Гвардиола
- Дидье Дрогба
- Неймар
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