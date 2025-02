Реал – король камбэков. Ман Сити – среди его любимых жертв

«Манчестер Сити» в третий раз в истории Лиги чемпионов проиграл мадридскому «Реалу», ведя в счете.

11 февраля состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 3:2. Победный мяч на 90+2 минуте забил Джуд Беллингем.

Чаще «Реал» совершил камбэки в Лиге чемпионов только против «Наполи» и «Баварии» (по четыре раза).

Ответный матч между «сливочными» и «горожанами» состоится 19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

3 - Only Napoli and Bayern Munich (four against each) have Real Madrid beaten more times after trailing in the UEFA Champions League than Manchester City (three).



Comeback.#MCIRMA #UCL pic.twitter.com/yrqzad0vl5