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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 22:45 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:51
1938
3

ВИДЕО. Трубин снова отказался приветствовать Головина перед матчем ЛЧ

12 февраля проходит первый матч 1/16 финала еврокубка между Монако и Бенфикой

12 февраля 2025, 22:45 | Обновлено 12 февраля 2025, 22:51
1938
3
ВИДЕО. Трубин снова отказался приветствовать Головина перед матчем ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

12 февраля проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Луи II. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин начал игру с первых минут. В старте французского клуба вышел представитель страны 404 Александр Головин.

Перед началом матча игроки обоих команд традиционно поприветствовали друг друга – дали друг другу «пять». Анатолий отказался делать это с россиянином.

27 ноября 2024 года Бенфика и Монако играли между собой в 5-м туре основного этапа этого розыгрыша еврокубка. Тогда Трубин также не пожал руку Головину.

ВИДЕО. Трубин снова отказался приветствовать Головина перед матчем ЛЧ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Saar
Респект!
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+3
PullBen
Правильне рішення від Трубіна, незважаюче що його батько рекомендував йому робити зовсім по-іншому. Добре що у Анатолія є своя голова на плечах)
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+2
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