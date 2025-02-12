ВИДЕО. Трубин снова отказался приветствовать Головина перед матчем ЛЧ
12 февраля проходит первый матч 1/16 финала еврокубка между Монако и Бенфикой
12 февраля проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.
Коллективы играют на стадионе Луи II. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин начал игру с первых минут. В старте французского клуба вышел представитель страны 404 Александр Головин.
Перед началом матча игроки обоих команд традиционно поприветствовали друг друга – дали друг другу «пять». Анатолий отказался делать это с россиянином.
27 ноября 2024 года Бенфика и Монако играли между собой в 5-м туре основного этапа этого розыгрыша еврокубка. Тогда Трубин также не пожал руку Головину.
ВИДЕО. Трубин снова отказался приветствовать Головина перед матчем ЛЧ
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