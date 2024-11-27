ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
Анатолий Трубин отказался здороваться с Александром Головиным
27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Монако» и «Бенфика».
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В стартовом составе «Бенфики» вышел вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, а за «Монако» сегодня играет российский футболист Александр Головин.
Перед началом матча Трубин отказался пожимать руку Головину, чем удивил представителя страны-террориста.
По состоянию на 35-ю минуту «Монако» побеждает «Бенфику» со счетом 1:0.
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
Trubin with the handshake blank of golovin 👏👏👏— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 27, 2024
The russia nt player completely dumbfounded…
If only there were countless reasons 😵💫 pic.twitter.com/fEQl19KnGQ
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