Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 22:35 |
4268
16

ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ

Анатолий Трубин отказался здороваться с Александром Головиным

27 ноября 2024, 22:35 |
4268
16
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Монако» и «Бенфика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Бенфики» вышел вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, а за «Монако» сегодня играет российский футболист Александр Головин.

Перед началом матча Трубин отказался пожимать руку Головину, чем удивил представителя страны-террориста.

По состоянию на 35-ю минуту «Монако» побеждает «Бенфику» со счетом 1:0.

ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ

По теме:
ВИДЕО Шахтер пропустил два гола в конце матча с ПСВ
ВИДЕО. И все же 2:0! Как Гакпо оформил Реалу еще один гол на Энфилде
ВИДЕО. Салах вслед за Мбаппе также не сумел забить с пенальти в суперматче
Александр Головин Монако Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин российско-украинская война видео
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алексей БЕЛИК: «Не продемонстрировали наш стиль, но получили результат»
Футбол | 27 ноября 2024, 22:47 0
Алексей БЕЛИК: «Не продемонстрировали наш стиль, но получили результат»
Алексей БЕЛИК: «Не продемонстрировали наш стиль, но получили результат»

Тренер «Шахтера» U-19 поделился мнениями о матче Юношеской лиги УЕФА

ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
Футбол | 27 ноября 2024, 04:32 3
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема

Юлия Довбик не могла скрыть восторг от своей новой поездки

Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Футбол | 27.11.2024, 19:08
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Футбол | 26.11.2024, 23:59
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Футбол | 27.11.2024, 15:01
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Біллі Боб
Той чорт ще так здивувався
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
der_MaiStier
Так і має бути завжди щодо zіганутих мокше-монгольських підарів. Хто при своєму розумі засуне свою руку у лайно ? От і Трубін відмовився
Ответить
+4
Milan1990
Продажные Уефа может впаять штраф или дисквал Трубину.
Ответить
+4
Alex Komnin
І хтось потім щось пише про Донецьк... Трубін - уродженець Донецька, Тімощук - уродженець Луцька.
Ответить
+4
Показать Скрыть 4 ответа
Harun Bakircioğlu
Єбало до огляду
Ответить
+1
ebatazov
Молодец Трубин! Только своему батьку пускай тоже не жмет руку, так как его папа и семья бати поддерживает днр
Ответить
0
ebatazov
для тих, хто не знає: Трубін і є русня, його сім'я з Брянська і Донецька
Ответить
-5
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
Вилле Хейккинен: финский хоккеист открывает для себя красоту Польши
Вилле Хейккинен: финский хоккеист открывает для себя красоту Польши
26.11.2024, 13:13
Хоккей
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 11
Футбол
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 13
Футбол
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
26.11.2024, 07:47 2
Бокс
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
26.11.2024, 08:56 1
Футбол
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем