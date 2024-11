27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Монако» и «Бенфика».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Бенфики» вышел вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, а за «Монако» сегодня играет российский футболист Александр Головин.

Перед началом матча Трубин отказался пожимать руку Головину, чем удивил представителя страны-террориста.

По состоянию на 35-ю минуту «Монако» побеждает «Бенфику» со счетом 1:0.

ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ

Trubin with the handshake blank of golovin 👏👏👏



The russia nt player completely dumbfounded…



If only there were countless reasons 😵‍💫 pic.twitter.com/fEQl19KnGQ