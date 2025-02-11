Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину

11 февраля состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, на которой он ответил на вопросы журналистов.

По словам функционера, есть вероятность, что в ближайшем будущем в нашу страну приедет именитый немецкий тренер Юрген Клопп:

«Я никогда не даю обещаний, но могу сказать, что идет процесс переговоров. Мы сделаем все возможное, чтобы он приехал. Идут переговоры с разными специалистами, которые могут прибыть в Украину и у нас появиться возможность получить знания от них», – сказал Шевченко.

Юрген Клопп с 2015 по 2024 год возглавлял английский «Ливерпуль». После этого специалист получил должность руководителя отдела футбола в системе Ред Булл.

Ранее сообщалось, что УАФ изменит формат Кубка и регламент УПЛ в следующем сезоне.