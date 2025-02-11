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11 февраля 2025, 14:27 |
2574
2

Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину

УАФ работает над приглашением Юргена Клоппа

11 февраля 2025, 14:27 |
2574
2
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

11 февраля состоялась пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, на которой он ответил на вопросы журналистов.

По словам функционера, есть вероятность, что в ближайшем будущем в нашу страну приедет именитый немецкий тренер Юрген Клопп:

«Я никогда не даю обещаний, но могу сказать, что идет процесс переговоров. Мы сделаем все возможное, чтобы он приехал. Идут переговоры с разными специалистами, которые могут прибыть в Украину и у нас появиться возможность получить знания от них», – сказал Шевченко.

Юрген Клопп с 2015 по 2024 год возглавлял английский «Ливерпуль». После этого специалист получил должность руководителя отдела футбола в системе Ред Булл.

Ранее сообщалось, что УАФ изменит формат Кубка и регламент УПЛ в следующем сезоне.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко Юрген Клопп
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Vbolivalnyk-Peter
Так він просто має приїхати і "фейсом поторгувати", чи приїхати і працювати (тренувати збірну)? Якщо просто - то чи варто з цього робити такий ажіотаж, але якщо тренувати збірну - тоді Щеві величезний RESPECT
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