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Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 20:07 | Обновлено 12 февраля 2025, 20:35
67
0

Украинская Премьер-лига поздравила Колос з днем рождения

Клубу из Ковалевки исполнилось 13 лет с даты основания

12 февраля 2025, 20:07 | Обновлено 12 февраля 2025, 20:35
67
0
Украинская Премьер-лига поздравила Колос з днем рождения
УПЛ. ФК Колос Ковалевка

Украинская Премьер-лига поздравила клуб «Колос» с 66-й годовщиной со дня основания:

«Уважаемые руководители, игроки, тренеры и болельщики ФК «Колос» Ковалевка. Украинская Премьер-лига поздравляет вас с днем ​​основания клуба.

Уверенный путь ФК «Колос» от любительского уровня до элитного дивизиона украинского футбола – свидетельство настойчивости и профессионализма и пример для многих клубов.

Ваш вклад в развитие юношеского сектора и инфраструктуры делает украинский футбол сильнее. Верим, что дебют в еврокубках и стабильные выступления в Премьер-лиге – только начало больших свершений «Колоса».

Желаем новых спортивных побед, вдохновения и развития. Пусть каждый следующий год приносит еще больше ярких моментов в вашу историю».

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Колос Ковалевка день рождения чемпионат Украины по футболу поздравление Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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