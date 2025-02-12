Украинская Премьер-лига поздравила Колос з днем рождения

Украинская Премьер-лига поздравила клуб «Колос» с 66-й годовщиной со дня основания:

«Уважаемые руководители, игроки, тренеры и болельщики ФК «Колос» Ковалевка. Украинская Премьер-лига поздравляет вас с днем ​​основания клуба.

Уверенный путь ФК «Колос» от любительского уровня до элитного дивизиона украинского футбола – свидетельство настойчивости и профессионализма и пример для многих клубов.

Ваш вклад в развитие юношеского сектора и инфраструктуры делает украинский футбол сильнее. Верим, что дебют в еврокубках и стабильные выступления в Премьер-лиге – только начало больших свершений «Колоса».

Желаем новых спортивных побед, вдохновения и развития. Пусть каждый следующий год приносит еще больше ярких моментов в вашу историю».