Украинская Премьер-лига поздравила Полесье с Днем рождения

Украинская Премьер-лига поздравила житомирское «Полесье» с 66-летием со дня основания:

«Уважаемые руководители, игроки, тренеры и болельщики ФК «Полесье» (Житомир). Украинская Премьер-лига поздравляет вас с годовщиной основания клуба!

Решением от 9 февраля 1959 года житомирская команда была допущена к соревнованиям класса «Б», с чего и началась официальная история клуба, пережившего много ярких страниц, а после триумфального сезона 2022/23 в Первой лиге мощно дебютировал в Украинской Премьер-лиге.

«Полесье» – это не просто футбольный клуб, а символ Житомирщины, который с нынешним амбициозным руководством ставит самые высокие задачи.

Последние достижения клуба – выход в полуфинал Кубка Украины, подъем в число лидеров УПЛ, дебют в еврокубках – стали заслуженным результатом вашего самоотверженного труда и ярким свидетельством того, что традиции и амбиции «Полесья» живут и развиваются, вдохновляя новые поколения.

Желаем новых побед, дальнейшего прогресса на украинской и международной аренах и верных болельщиков, которые будут поддерживать вас в любых обстоятельствах. Пусть ваш клуб и дальше будет источником гордости для всего Житомирского края и украшением украинского футбола».