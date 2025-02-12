Селтик отыграл один мяч в противостоянии ЛЧ с Баварией

12 февраля в 22:00 на «Селтик Парк» в Глазго проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Шотландский «Селтик» дома принимает немецкий клуб «Бавария».

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Ответный поединок состоится через неделю в Мюнхене.

На 79-й минуте Дайдзэн Маэда сократил отставание Селтика от Баварии до одного мяча (1:2),

ГОЛ! 1:2. Дайдзэн Маэда, 79 мин