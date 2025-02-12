Бомбардир Павлидис принес Бенфике с Трубиным победу над Монако в матче ЛЧ
Орлы победили со счетом 1:0: Вангелис забил на 48-й минуте, а Анатолий отыграл на ноль
12 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.
Коллективы сыграли на стадионе Луи II во Франции. Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
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Единственный гол на 48-й минуте забил Вангелис Павлидис. Для него этот мяч стал восьмым в последних шести матчах.
Монако играло в меньшинстве с 52-й минуте. Аль-Мусрати получил вторую желтую и был удален.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Перед стартом встречи украинец не пожал руку россиянину Александру Головину, который провел 68 минут за французский коллектив.
Ответный матч между Монако и Бенфикой состоится 18 февраля в Лиссабоне (Португалия), на арене Эштадиу да Луж.
Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала
Первый матч. 12 февраля
Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:1
Гол: Павлидис, 48
Монако: Маецки, Салису, Керер, Диатта, Вандерсон, Эль-Мусрати, Закария, Головин (Бен-Сегир, 68), Эмболо, Аклиуш (Минамино, 68), Бирет (Магасса, 57).
Бенфика:Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Ди Мария, 67), Кекчю, Флорентину (Баррейро, 67), Эурснес, Скьеллеруп (Амдуни, 78), Павлидис (Белотти, 78), Актюркоглу.
Предупреждения: Альваро Фернандес (16), Эль-Мусрати (41), Флорентину (56), Вандерсон (79), Закария (90).
Удаление: Аль-Мусрати, 52
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