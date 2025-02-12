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Лига Чемпионов
Монако
12.02.2025 22:00 – FT 0 : 1
Бенфика
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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:08
359
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Бомбардир Павлидис принес Бенфике с Трубиным победу над Монако в матче ЛЧ

Орлы победили со счетом 1:0: Вангелис забил на 48-й минуте, а Анатолий отыграл на ноль

12 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:08
359
2
Бомбардир Павлидис принес Бенфике с Трубиным победу над Монако в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Луи II во Франции. Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

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Единственный гол на 48-й минуте забил Вангелис Павлидис. Для него этот мяч стал восьмым в последних шести матчах.

Монако играло в меньшинстве с 52-й минуте. Аль-Мусрати получил вторую желтую и был удален.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Перед стартом встречи украинец не пожал руку россиянину Александру Головину, который провел 68 минут за французский коллектив.

Ответный матч между Монако и Бенфикой состоится 18 февраля в Лиссабоне (Португалия), на арене Эштадиу да Луж.

Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала

Первый матч. 12 февраля

Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:1

Гол: Павлидис, 48

Монако: Маецки, Салису, Керер, Диатта, Вандерсон, Эль-Мусрати, Закария, Головин (Бен-Сегир, 68), Эмболо, Аклиуш (Минамино, 68), Бирет (Магасса, 57).

Бенфика:Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Ди Мария, 67), Кекчю, Флорентину (Баррейро, 67), Эурснес, Скьеллеруп (Амдуни, 78), Павлидис (Белотти, 78), Актюркоглу.

Предупреждения: Альваро Фернандес (16), Эль-Мусрати (41), Флорентину (56), Вандерсон (79), Закария (90).

Удаление: Аль-Мусрати, 52

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

52’
Али Эль-Мусрати (Монако) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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apepa
Второй раз Трубин не пожал руку ублюдку. Надо было еще плюнуть ему в харю!
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+3
Максим Степаненко
Толік, сухарь, кацапське дно пішло ні з чим, що не може не радувати.
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+1
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