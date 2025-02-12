Бомбардир Павлидис принес Бенфике с Трубиным победу над Монако в матче ЛЧ

12 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Луи II во Франции. Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

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Единственный гол на 48-й минуте забил Вангелис Павлидис. Для него этот мяч стал восьмым в последних шести матчах.

Монако играло в меньшинстве с 52-й минуте. Аль-Мусрати получил вторую желтую и был удален.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Перед стартом встречи украинец не пожал руку россиянину Александру Головину, который провел 68 минут за французский коллектив.

Ответный матч между Монако и Бенфикой состоится 18 февраля в Лиссабоне (Португалия), на арене Эштадиу да Луж.

Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала

Первый матч. 12 февраля

Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:1

Гол: Павлидис, 48

Монако: Маецки, Салису, Керер, Диатта, Вандерсон, Эль-Мусрати, Закария, Головин (Бен-Сегир, 68), Эмболо, Аклиуш (Минамино, 68), Бирет (Магасса, 57).

Бенфика:Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Ди Мария, 67), Кекчю, Флорентину (Баррейро, 67), Эурснес, Скьеллеруп (Амдуни, 78), Павлидис (Белотти, 78), Актюркоглу.

Предупреждения: Альваро Фернандес (16), Эль-Мусрати (41), Флорентину (56), Вандерсон (79), Закария (90).

Удаление: Аль-Мусрати, 52

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine