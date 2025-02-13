«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов

12 февраля в поединке 1/16 финала Лиги чемпионов португальская «Бенфика» одолела на выезде французский «Монако» со счетом 1:0.

Главный тренер гостей Бруну Лаже поделился впечатлениями после этой победы:

«Очень хорошо провели матч, забили гол и создали несколько возможностей, хотя мы заслуживали другого результата. Команды чувствовали, что будет вторая игра, поэтому первый матч был более осторожным, чем встречи на групповом этапе лиги. Я чувствовал, что мы владеем преимуществом, но мы не знали, как воспользоваться пространством для переходов в атаку.

Если судить по нашим шансам, мы могли забить еще один гол, но нам не хватило настроя на победу, который необходим в Лиге чемпионов. Я должен поздравить игроков, они интерпретировали мою стратегию, исход этого противостояния решится в Лиссабоне. У нас есть два дня на восстановление, и мы можем полностью сосредоточиться на игре против Санта-Клары.

Вратарь соперника сделал два-три сейва высочайшего качества, испортив наши старания, но мы забили важный гол и завершили игру в свою пользу. Но у нас была возможность проявить себя лучше и создать несколько голевых моментов. Мы знаем, что это Лига чемпионов, и очень сложно побеждать на выезде. Мы уехали довольными», – признался Лаже.