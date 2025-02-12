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12.02.2025 22:00 - : -
Бенфика
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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 09:29 | Обновлено 12 февраля 2025, 09:31
124
0

Монако – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 февраля в 22:00 по Киеву

12 февраля 2025, 09:29 | Обновлено 12 февраля 2025, 09:31
124
0
Монако – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля на «Луи II» пройдет первый матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Монако» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Монако

Команда имеет и историю, и нынешние амбиции - все тут прекрасно помнят, что даже ПСЖ один раз получилось оттеснить, выиграв Лигу 1. И когда в 2023-м монегаски остались вообще без еврокубков, это воспринималось как провал. Справляться с ним позвали Ади Хюттера, и тот сумел поднять новых подопечных на 2-е место. Сейчас, кстати, идет борьба за сохранение этой позиции, и не самая успешная, с Марселем и не только. Безусловно, немало сил забирает и Лига чемпионов. Там французы стартовали с победы над Барселоной, а после четырех туров было уже 10 очков. Но потом к ним прибавили еще 3, минимально обыграв дома в январе Астон Виллу. Но при этом Арсеналу и Интеру проиграли разгромно, по 0:3. Трижды пропустили и от Бенфики, причем на этом же поле, но там все-таки закончили 2:3.

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Бенфика

Клуб при Рогере Шмидте выиграл Примейру в 2023-м году. Но следующий спор был проигран лиссабонскому Спортингу. Немца, впрочем, уволили только после откровенно слабого старта уже нынешнего чемпионата. Его преемник, Бруну Лаже, исправил ситуацию, и даже выиграл трофей, победив по пенальти в финале Спортинг в Кубке Лиги. Но при этом ему же уступая в португальском первенстве. Довольно противоречиво команда сыграла и в Лиге чемпионов. С одной стороны, у нее там победы не только над французами и Црвеной Звездой, но также с Атлетико и Ювентусом. С другой Барселоне дали победить, ведя в два гола, дома проиграли Фейеноорду и не забили Болонье, и только 0:1 в Мюнхене с Баварией выглядит ожидаемым результатом.

Статистика личных встреч

До этой осени клубы играли тоже в Лиге чемпионов, 10 лет назад. Тогда орлы после нулевой ничьей во Франции минимально победили дома.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльнее к французам, что будут играть дома. Но они тоже не особенно стабильны, как и их гости. Ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Монако
12 февраля 2025 -
22:00
Бенфика
Тотал больше 2.5 1.72 Сделать ставку
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Монако Бенфика Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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