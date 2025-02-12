Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монако – Бенфика. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Монако
12.02.2025 22:00 – 83 0 : 1
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 22:00 |
846
2

Монако – Бенфика. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 12 февраля в 22:00 по Киеву

12 февраля 2025, 22:00 |
846
2
Монако – Бенфика. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 12 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Монако» и «Бенфика».

Матч пройдет на стадионе «Стад Луи ІІ», который находится в Монако.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Монако – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Монако – Бенфика
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

52’
Али Эль-Мусрати (Монако) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
По теме:
ВИДЕО. Его не остановить. Как Бенфика вышла вперед в матче против Монако
Гарри Кейн удвоил перевес Баварии над Селтиком
Гол в раздевалку. Олисе открыл счет для Баварии в матче с Селтиком
Монако Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин смотреть онлайн Монако - Бенфика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
Футбол | 12 февраля 2025, 11:16 2
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»

Александр вспомнил время работы с Йожефом Сабо

Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Футбол | 12 февраля 2025, 09:14 1
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни

Джанлуиджи выделил Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдо

Сенсация в Бельгии. Брюгге вырвал победу в матче с Аталантой
Футбол | 12.02.2025, 21:43
Сенсация в Бельгии. Брюгге вырвал победу в матче с Аталантой
Сенсация в Бельгии. Брюгге вырвал победу в матче с Аталантой
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Селтиком и Баварией
Футбол | 12.02.2025, 21:07
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Селтиком и Баварией
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Селтиком и Баварией
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Бокс | 12.02.2025, 08:08
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PullBen
Монако в цьому сезоні показує неймовірний рівень гри але Бенфіка має взяти вверх
Ответить
0
MCD-MEL
+3 новини, Трубін не подав руку москалю....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
11.02.2025, 00:02
Футбол
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
11.02.2025, 20:35
Бокс
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
11.02.2025, 19:29 1
Футбол
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 6
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем