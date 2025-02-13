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Монако
12.02.2025 22:00 – FT 0 : 1
Бенфика
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Лига чемпионов
13 февраля 2025, 00:16 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:07
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Монако – Бенфика – 0:1. Сухой матч Трубина, мяч Павлидиса. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25

13 февраля 2025, 00:16 | Обновлено 13 февраля 2025, 01:07
700
1
Монако – Бенфика – 0:1. Сухой матч Трубина, мяч Павлидиса. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

12 февраля прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Луи II. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала

Первый матч. 12 февраля

Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:1

Гол: Павлидис, 48

Удаление: Аль-Мусрати, 52

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Павлидис, 48 мин.

События матча

52’
Али Эль-Мусрати (Монако) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
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Анатолий Трубин видео голов и обзор Бенфика Монако Монако - Бенфика Лига чемпионов удаление (красная карточка) Александр Головин Вангелис Павлидис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Первый Среди Равных
Є така народна прикмета: якщо Трубін відіграв сухий матч, значить ударів в створ Бенфіки не було. Або була парочка нескладних парашутиків які с статистику пішли як удари в створ воріт.
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