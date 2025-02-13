12 февраля прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Луи II. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала

Первый матч. 12 февраля

Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:1

Гол: Павлидис, 48

Удаление: Аль-Мусрати, 52

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Павлидис, 48 мин.