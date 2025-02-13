Монако – Бенфика – 0:1. Сухой матч Трубина, мяч Павлидиса. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25
12 февраля прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Монако и Бенфика.
Коллективы сыграли на стадионе Луи II. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
Лига чемпионов 2024/25. 1/16 финала
Первый матч. 12 февраля
Монако (Франция) – Бенфика (Португалия) – 0:1
Гол: Павлидис, 48
Удаление: Аль-Мусрати, 52
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Павлидис, 48 мин.
События матча
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