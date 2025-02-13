12 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись «Монако» и «Бенфика». Португальский клуб одолел хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе гостей весь матч провел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сумел сохранить свои ворота сухими и получил за это довольно высокую оценку.

Издание A Bola позитивно оценило выступление вратаря, однако отметило, что работы у него было не слишком много:

«Идеальный голкипер для большой команды. Несмотря на то, что соперник нечасто угрожал «Бенфике», возле ворот португальского клуба было спокойно. Сделал отличный сейв на 9-й минуте после удара Аклиуша.

С самого старта украинец был полностью сконцентрирован на игре – он легко перехватывал атаки соперника, будто на руках Трубина присутствовал клей. Отлично среагировал на 43-й минуте, когда бил Головин. Во втором тайме работы почти не было, поэтому голкипер «Бенфики» просто смотрел футбол», – отмечает издание.

Второй матч между этими командами состоится 18 февраля в Лиссабоне.