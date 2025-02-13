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Лига чемпионов
13 февраля 2025, 08:43 | Обновлено 13 февраля 2025, 09:25
1790
1

«Во втором тайме просто смотрел футбол». Пресса – об игре Трубина в ЛЧ

Украинский голкипер помог «Бенфике» победить в матче 1/16 финала

13 февраля 2025, 08:43 | Обновлено 13 февраля 2025, 09:25
1790
1
«Во втором тайме просто смотрел футбол». Пресса – об игре Трубина в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

12 февраля состоялся матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись «Монако» и «Бенфика». Португальский клуб одолел хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе гостей весь матч провел украинский голкипер Анатолий Трубин, который сумел сохранить свои ворота сухими и получил за это довольно высокую оценку.

Издание A Bola позитивно оценило выступление вратаря, однако отметило, что работы у него было не слишком много:

«Идеальный голкипер для большой команды. Несмотря на то, что соперник нечасто угрожал «Бенфике», возле ворот португальского клуба было спокойно. Сделал отличный сейв на 9-й минуте после удара Аклиуша.

С самого старта украинец был полностью сконцентрирован на игре – он легко перехватывал атаки соперника, будто на руках Трубина присутствовал клей. Отлично среагировал на 43-й минуте, когда бил Головин. Во втором тайме работы почти не было, поэтому голкипер «Бенфики» просто смотрел футбол», – отмечает издание.

Второй матч между этими командами состоится 18 февраля в Лиссабоне.

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Лига чемпионов Бенфика Монако Монако - Бенфика Анатолий Трубин A Bola
Николай Титюк Источник: A Bola
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