Сколько получил Трубин? Названы оценки матча ЛЧ Монако – Бенфика

В среду, 12 февраля, прошел первый поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между клубами «Монако» и «Бенфика».

Местом проведения матча стал стадион «Луи II» в Монако.

Как итог, минимальную победу одержала португальская команда, благодаря забитому мячу Вангелиса Павлидиса (1:0).

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По завершении поединка известный статистический портал WhoScored обнародовал оценки футболистов. Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин за свою игру получил 7.2 балла, при том что вратарю удалось уберечь ворота сухими. Лучшим футболистом матча эксперты признали защитника гостей Николаса Отаменди – 8.0.

А самой плохой оценкой награжден полузащитник «Монако» Али Аль-Мусрати, поскольку спортсмен получил вторую желтую карточку на 52-й минуте и оставил команду в меньшинстве.

Оценки матча «Монако» – «Бенфика» от WhoScored