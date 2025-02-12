Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат

Как стало известно Sport.ua, одна из сильнейших команд Львовщины, участник первенства Украины среди любителей – «Феникс» (Подмонастырь), сейчас проходит аттестацию, необходимую для выступлений во Второй лиге.

По имеющимся данным, «Феникс» с нового сезона передислоцируется во Львов и будет проводить календарные матчи на стадионе СКИФ.

Главным тренером «Феникса» является известный в прошлом нападающий, 39-летний Максим Фещук, в активе которого есть выступления за «Карпаты», «Таврию», «Говерлу», а также клубы Казахстана, Молдовы и Беларуси.

«Зимним» новичком «Феникса» стал 37-летний полузащитник Андрей Ткачук, который ранее защищал цвета «Карпат», «Ворсклы», «Арсенала», «Черноморца», «Миная», «Металлиста 1925», а также команд из Казахстана.

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