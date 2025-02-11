Испания11 февраля 2025, 00:59 |
347
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Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Легендарный хавбек выбрал бразильца Роналдо
11 февраля 2025, 00:59 |
347
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Легендарный хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Иньеста выделил культового бразильского голеадора Роналдо.
«Я люблю Роналдо. В 1996 году, когда я был в «Барселоне», это был год, когда он прибыл в клуб, я был просто в восторге от него. Он поразил весь мир и позже выиграл много-много трофеев. Он выделялся в каждой команде, за которую играл», – сказал Иньеста.
Ранее Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.
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