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  4. Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Испания
11 февраля 2025, 00:59 |
347
0

Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси

Легендарный хавбек выбрал бразильца Роналдо

11 февраля 2025, 00:59 |
347
0
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Ін'єста

Легендарный хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Иньеста выделил культового бразильского голеадора Роналдо.

«Я люблю Роналдо. В 1996 году, когда я был в «Барселоне», это был год, когда он прибыл в клуб, я был просто в восторге от него. Он поразил весь мир и позже выиграл много-много трофеев. Он выделялся в каждой команде, за которую играл», – сказал Иньеста.

Ранее Зинедин Зидан составил символическую сборную из лучших игроков в истории.

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Андрес Иньеста Роналдо Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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