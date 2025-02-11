Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси

Легендарный хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Иньеста выделил культового бразильского голеадора Роналдо.

«Я люблю Роналдо. В 1996 году, когда я был в «Барселоне», это был год, когда он прибыл в клуб, я был просто в восторге от него. Он поразил весь мир и позже выиграл много-много трофеев. Он выделялся в каждой команде, за которую играл», – сказал Иньеста.

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