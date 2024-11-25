«Они совсем разные». Экс-звезда Днепра сравнил Маркевича и Рамоса

Звездный легионер «Днепра» Бруна Гама сравнил украинского наставника Мирона Маркевича и испанского специалиста Хуанде Рамоса. Футболист заявил, что они совсем разные.

«Так вышло. Но меня приглашал не Рамос лично. Да, он звонил мне перед трансфером, говорил, что хочет видеть в команде, но, конечно, не обещал места в составе.

В конце концов получилось так, что комфортнее мне было играть, когда команду уже возглавил Маркевич. Возможно, этому способствовало и то, что прошел непростой период адаптации, о котором мы говорили.

О, они совсем разные. Рамос требовал как можно быстрейшей игры, скорости в переходных фазах. Помню, как много мы бегали во время подготовки (смеется). Наверное, я никогда раньше столько не бегал, как тогда на зимнем собрании. А Маркевич делал акцент больше на контроле игры», – сказал Гама.

В составе «Днепра» Бруна Гама провел 97 поединков, в которых забил 12 голов и 13 результативных передач. В настоящее время португалец выступает за кипрский АЭК из Ларнаки.