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  4. «Они совсем разные». Экс-звезда Днепра сравнил Маркевича и Рамоса
Украина. Первая лига
25 ноября 2024, 11:46 |
128
0

«Они совсем разные». Экс-звезда Днепра сравнил Маркевича и Рамоса

Бруну Гама поделился впечатлениями от наставников

25 ноября 2024, 11:46 |
128
0
«Они совсем разные». Экс-звезда Днепра сравнил Маркевича и Рамоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Гама

Звездный легионер «Днепра» Бруна Гама сравнил украинского наставника Мирона Маркевича и испанского специалиста Хуанде Рамоса. Футболист заявил, что они совсем разные.

«Так вышло. Но меня приглашал не Рамос лично. Да, он звонил мне перед трансфером, говорил, что хочет видеть в команде, но, конечно, не обещал места в составе.

В конце концов получилось так, что комфортнее мне было играть, когда команду уже возглавил Маркевич. Возможно, этому способствовало и то, что прошел непростой период адаптации, о котором мы говорили.

О, они совсем разные. Рамос требовал как можно быстрейшей игры, скорости в переходных фазах. Помню, как много мы бегали во время подготовки (смеется). Наверное, я никогда раньше столько не бегал, как тогда на зимнем собрании. А Маркевич делал акцент больше на контроле игры», – сказал Гама.

В составе «Днепра» Бруна Гама провел 97 поединков, в которых забил 12 голов и 13 результативных передач. В настоящее время португалец выступает за кипрский АЭК из Ларнаки.

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Бруну Гама Мирон Маркевич Хуанде Рамос чемпионат Украины по футболу Днепр Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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