«Ожидал еще большего». Экс-звезда Днепра расхвалил Коноплянку

Португальский легионер днепропетровского «Днепра» Бруну Гама откровенно рассказал о сильных сторонах Евгения Коноплянки, с которым они в свое время конкурировали за позицию в клубе.

«Очень искусный в дриблинге один в один, с хорошим ударом, очень быстрый и сильный. Честно говоря, я ожидал, что он произведет настоящий фурор в Европе после ухода из «Днепра».

Да, он провел хорошие годы в «Севильи» и «Шальке», но я ожидал еще большего, потому что это был настоящий талант. Коноплянка – неповторимый игрок!», – сказал Гама.

В составе «Днепра» Бруна Гама провел 97 поединков, в которых забил 12 голов и 13 результативных передач. Сейчас португалец выступает за кипрский АЭК из Ларнаки, а Коноплянка – завершил профессиональную карьеру.