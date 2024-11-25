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  4. «Ожидал еще большего». Экс-звезда Днепра расхвалил Коноплянку
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 09:54 |
284
0

«Ожидал еще большего». Экс-звезда Днепра расхвалил Коноплянку

Бруну Гама выделил сильные стороны Евгения Коноплянки

25 ноября 2024, 09:54 |
284
0
«Ожидал еще большего». Экс-звезда Днепра расхвалил Коноплянку
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

Португальский легионер днепропетровского «Днепра» Бруну Гама откровенно рассказал о сильных сторонах Евгения Коноплянки, с которым они в свое время конкурировали за позицию в клубе.

«Очень искусный в дриблинге один в один, с хорошим ударом, очень быстрый и сильный. Честно говоря, я ожидал, что он произведет настоящий фурор в Европе после ухода из «Днепра».

Да, он провел хорошие годы в «Севильи» и «Шальке», но я ожидал еще большего, потому что это был настоящий талант. Коноплянка – неповторимый игрок!», – сказал Гама.

В составе «Днепра» Бруна Гама провел 97 поединков, в которых забил 12 голов и 13 результативных передач. Сейчас португалец выступает за кипрский АЭК из Ларнаки, а Коноплянка – завершил профессиональную карьеру.

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Днепр Бруну Гама Евгений Коноплянка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Севилья Шальке чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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