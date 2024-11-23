ФОТО. Вот как и где отдыхает Коноплянка с женой. Открывают новые места

Экс-футболист сборной Украины, «Шахтера», «Днепра» и других клубов Евгений Коноплянка очень насыщенно проводит время после того, как объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

Его жена – Виктория Коноплянка – активно рассказывает и показывает жизнь семьи на новом этапе: Евгений и Виктория решили наверстать упущенное за футбольную карьеру, и устроили себе мини-тур по Европе.

Виктория опубликовала несколько постов, из которых стало известно, что пара провела около недели на острове Мадейра, Португалия.

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Девушка отметилась несколькими фразами, подписывая посты с этого путешествия, например:

«Смотреть красоту мира – это первый шаг очищения ума» или «Иди туда, где ты никогда раньше не был».

Также Виктория опубликовала сторис из «Hotel Rotary Geneva», а это значит, что следующая страна в туре – Швейцария.

Напомним, что Коноплянка принял решение о завершении карьеры в начале сентября.