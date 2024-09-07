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  4. ФОТО. Один из лучших бомбардиров сборной Украины попрощался с командой
Сборная УКРАИНЫ
07 сентября 2024, 22:33 |
2645
3

ФОТО. Один из лучших бомбардиров сборной Украины попрощался с командой

Евгений Коноплянка завершил футбольную карьеру

07 сентября 2024, 22:33 |
2645
3
ФОТО. Один из лучших бомбардиров сборной Украины попрощался с командой
УАФ. Евгений Коноплянка

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет.

Коноплянка посетил сегодняшний матч между сборными Украины и Албании.

После завершения карьеры хавбека сборной Украины, президент УАФ Андрей Шевченко вручил игроку именную футболку с надписью 87.

«Евгений – настоящая легенда украинского футбола. Футбольная семья благодарит за каждую игру, голы, которые заставляли стадионы праздновать! Евгений Коноплянка оставил важный след в истории украинского футбола. Достижения Евгения будут вдохновлять будущие поколения», – говорится в сообщении УАФ.

Коноплянка забил за сборную Украины 21 гол и занимает третье место в списке лучших бомбардиров главной команды страны.

ФОТО. Один из лучших бомбардиров сборной Украины попрощался с командой

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Евгений Коноплянка Алексей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Лига наций Украина - Албания
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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zhyr
Та дали б до сотні дотягнути))
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