ФОТО. Один из лучших бомбардиров сборной Украины попрощался с командой
Евгений Коноплянка завершил футбольную карьеру
Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Коноплянка официально объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет.
Коноплянка посетил сегодняшний матч между сборными Украины и Албании.
После завершения карьеры хавбека сборной Украины, президент УАФ Андрей Шевченко вручил игроку именную футболку с надписью 87.
«Евгений – настоящая легенда украинского футбола. Футбольная семья благодарит за каждую игру, голы, которые заставляли стадионы праздновать! Евгений Коноплянка оставил важный след в истории украинского футбола. Достижения Евгения будут вдохновлять будущие поколения», – говорится в сообщении УАФ.
Коноплянка забил за сборную Украины 21 гол и занимает третье место в списке лучших бомбардиров главной команды страны.
ФОТО. Один из лучших бомбардиров сборной Украины попрощался с командой
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