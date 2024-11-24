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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
27.11.2024 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
24 ноября 2024, 11:46 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:15
91
0

ПСВ – Шахтер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 27 ноября в 22:00 по Киеву

24 ноября 2024, 11:46 | Обновлено 24 ноября 2024, 12:15
91
0
ПСВ – Шахтер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСВ – Шахтер. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСВ – Шахтер
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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