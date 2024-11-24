Лига чемпионов24 ноября 2024, 22:07 |
107
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Матч состоится 27 ноября в 22:00 по Киеву
24 ноября 2024, 22:07 |
107
0
В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Ливерпуль» и «Реал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Энфилд», который находится в Ливерпуле.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2024, 19:02 10
Волки сыграли вничью с Зарей U-19, Литовченко не понравился назначенный пенальти
Бокс | 24 ноября 2024, 07:05 0
Тайсон вспомнил, что никогда не проигрывал в реваншах
Бокс | 23.11.2024, 23:33
Футбол | 24.11.2024, 07:25
Футбол | 24.11.2024, 21:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2024, 04:32
24.11.2024, 04:46 17
23.11.2024, 00:32
24.11.2024, 10:05 2
22.11.2024, 20:34 2
23.11.2024, 07:26 2
Футбол
23.11.2024, 00:01 1