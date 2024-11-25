Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Я сразу всем сказал, что там чистый гол»

Полузащитник команды «Кривбасс» Егор Твердохлеб прокомментировал минимальную победу над «Оболонью» в рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги (1:0).

– Трудный матч, тяжелое поле. Согласен ли, что и победа была трудной?

– Да, и эти три очка очень важны для нашей команды. Ведь все конкуренты выигрывают, набирают зачетные баллы, потому нам нельзя терять очки. Хорошо, что удалось победить, и теперь будем готовиться к следующему, не менее интересному и тяжелому противостоянию.

– Твой гол просматривали на VAR на предмет офсайда. Ты был уверен, что гол забит по правилам и его засчитают?

–Я сразу всем сказал, что там «чистый» гол. По ситуации чувствовал, что не нахожусь в офсайде, и гол засчитают. Я был позади игрока «Оболони» и выбегал из-за его спины в момент удара. Потому сомнений не было.

– До этого в двух матчах «Кривбасс» не мог забить в Киеве в ворота «Оболони». Давило ли это психологически?

– Я бы так не сказал. Мы настраиваемся все равно на каждого соперника, ожидали непростого матча – так оно и получилось.

– Какие эмоции сегодня были в раздевалке после матча?

– После победы всегда положительные эмоции. Тем более после игры в раздевалку в команду зашли руководители Клуба и поздравили нас.