Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?

Футболисты «Александрии», которая идет среди лидеров украинской Премьер-лиги, до сих пор не получали зарплату в нынешнем сезоне. Футболисты живут только по премиям, которые получают за результаты.

«За этот сезон игровой (август, сентябрь, октябрь, ноябрь) команда не получила ни одной зарплаты за все эти месяцы. Они получили три недели назад зарплату за июль. А весь этот сезон команда живет за счет премиальных, которые, в принципе, довольно неплохого уровня.

По моей информации, из того, что я помню из разговоров с футболистами, то за победу в матче игроку основы выдают премию 50 тысяч гривен», – сказал Игорь Бурбас.

Сейчас Александрия занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 33 зачетных пункта после 13 сыгранных матчей.

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