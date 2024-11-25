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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 11:21 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:22
1056
2

Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?

У футболистов «Александрии» хорошие премиальные

25 ноября 2024, 11:21 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:22
1056
2
Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?
ФК Александрия

Футболисты «Александрии», которая идет среди лидеров украинской Премьер-лиги, до сих пор не получали зарплату в нынешнем сезоне. Футболисты живут только по премиям, которые получают за результаты.

«За этот сезон игровой (август, сентябрь, октябрь, ноябрь) команда не получила ни одной зарплаты за все эти месяцы. Они получили три недели назад зарплату за июль. А весь этот сезон команда живет за счет премиальных, которые, в принципе, довольно неплохого уровня.

По моей информации, из того, что я помню из разговоров с футболистами, то за победу в матче игроку основы выдают премию 50 тысяч гривен», – сказал Игорь Бурбас.

Сейчас Александрия занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 33 зачетных пункта после 13 сыгранных матчей.

Ранее Руслан Ротань признался, как изменился Иван Калюжный после дебютного вызова в сборную Украины.

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Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Ротань
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Richard Lewis
Бізнес-стратегія топ рівня. Хочеш в єврокубки? Не плати гравцям зарплатню. 
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0
Gargantua81
лет 10 назад это было бы смешно
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