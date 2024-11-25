Франция25 ноября 2024, 10:45 |
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Ницца – Страсбург – 2:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1
25 ноября 2024, 10:45 |
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24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции встретились «Ницца» и «Страсбург».
Игра состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, где хозяева одержали победу со счетом 2:1.
Лига 1. 12-й тур. 24 ноября
«Ницца» – «Страсбург» – 2:1
Голы: Бард 54, Силла, 62 (автогол) – Баква, 20
Видеообзор матча:
События матча
62’
ГОЛ ! Автогол забил Абакар Силла (Страсбург).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мелвин Бар (Ницца).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дилан Баква (Страсбург).
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