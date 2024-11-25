24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции встретились «Ницца» и «Страсбург».

Игра состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, где хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Лига 1. 12-й тур. 24 ноября

«Ницца» – «Страсбург» – 2:1

Голы: Бард 54, Силла, 62 (автогол) – Баква, 20

Видеообзор матча: