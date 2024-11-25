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Чемпионат Франции
Ницца
24.11.2024 21:45 – FT 2 : 1
Страсбург
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Франция
25 ноября 2024, 10:45 |
28
0

Ницца – Страсбург – 2:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Лиги 1

25 ноября 2024, 10:45 |
28
0
Ницца – Страсбург – 2:1. Автогол решил судьбу матча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в 12-м туре чемпионата Франции встретились «Ницца» и «Страсбург».

Игра состоялась на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, где хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Лига 1. 12-й тур. 24 ноября

«Ницца» – «Страсбург» – 2:1

Голы: Бард 54, Силла, 62 (автогол) – Баква, 20

Видеообзор матча:

События матча

62’
ГОЛ ! Автогол забил Абакар Силла (Страсбург).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мелвин Бар (Ницца).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дилан Баква (Страсбург).
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Ницца Страсбург Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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