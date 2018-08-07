Надаль рассказал, что ест перед матчами

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём предматчевым рационом.

«Я не схожу с ума по поводу приемов пищи и диет. Перед матчем обычно я ем рис и рыбу. После матча все зависит от того, в какое время суток он завершился. Если матч был тяжелым, я не могу есть на протяжении нескольких часове», – сказал Надаль.

Свой первый матч на «Мастерсе» в Торонто 32-летний испанец сыграет против француза Бенуа Пэра.