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Надаль рассказал, что ест перед матчами

Испанский теннисист предпочитает рис и рыбу

  • 07.08.2018 14:30
  • 538 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём предматчевым рационом. 
 
«Я не схожу с ума по поводу приемов пищи и диет. Перед матчем обычно я ем рис и рыбу. После матча все зависит от того, в какое время суток он завершился. Если матч был тяжелым, я не могу есть на протяжении нескольких часове», – сказал Надаль.
 
Свой первый матч на «Мастерсе» в Торонто 32-летний испанец сыграет против француза Бенуа Пэра.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Anton Protsenko
    online
      Anton Protsenko, 07.08.2018 15:18
    -1
    Ртом? Не?
    Ссылка
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