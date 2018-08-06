Рейтинг ATP. Надаль удерживает лидерство, украинцы сдают позиции

В первую неделю августа мужчины сражались на трех турнирах, самым крупным из которых был ATP 500 в Вашингтоне. В самом молодом по составу участников финале за 11 лет Александр Зверев (21 год) переиграл Алекса де Минора (19).
На турнире в австрийском Кицбюэле (ATP 250) победу одержал словак Мартин Клижан, который в главном матче оказался сильнее Дениса Истомина из Узбекистана. Еще на одном турнире ATP 250 в Мексике итальянец Фабио Фоньини взял верх над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.
Благодаря высоким результатам Клижан поднялся на 35 позиций и теперь занимает 77 место в мировой классификации. Де Минор совершил скачок на 27 позиций (45), Истомин – на 20 (75). Фоньини поднялся на одну ступень (14), теперь его отделяет только одна строчка от лучшего результата в карьере.
Зверев-младший и Хуан Мартин дель Потро остались при своих.
В первой десятке одно изменение: Григор Димитров обогнал Кевина Андерсона и занял пятое место.
В Чемпионской гонке ATP Александр Зверев обошел Роджера Федерера и занял второе место. Впереди только Рафаэль Надаль.
Чемпионская гонка
Украинцы в рейтинге ATP расположились на следующих местах:
Александр Долгополов – 81 (-4)
Сергей Стаховский – 118 (-1)
Илья Марченко – 337 (-1)
Источник — Sport.ua
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