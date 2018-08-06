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Рейтинг ATP. Надаль удерживает лидерство, украинцы сдают позиции

Александр Зверев обогнал Роджера Федерера в Чемпионской гонке

  • 06.08.2018 09:59
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
В первую неделю августа мужчины сражались на трех турнирах, самым крупным из которых был ATP 500 в Вашингтоне. В самом молодом по составу участников финале за 11 лет Александр Зверев (21 год) переиграл Алекса де Минора (19).
 
На турнире в австрийском Кицбюэле (ATP 250) победу одержал словак Мартин Клижан, который в главном матче оказался сильнее Дениса Истомина из Узбекистана. Еще на одном турнире ATP 250 в Мексике итальянец Фабио Фоньини взял верх над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро.
 
Благодаря высоким результатам Клижан поднялся на 35 позиций и теперь занимает 77 место в мировой классификации. Де Минор совершил скачок на 27 позиций (45), Истомин – на 20 (75). Фоньини поднялся на одну ступень (14), теперь его отделяет только одна строчка от лучшего результата в карьере. 
 
 
Зверев-младший и Хуан Мартин дель Потро остались при своих.
 
В первой десятке одно изменение: Григор Димитров обогнал Кевина Андерсона и занял пятое место.
 
В Чемпионской гонке ATP Александр Зверев обошел Роджера Федерера и занял второе место. Впереди только Рафаэль Надаль.
 
Чемпионская гонка
 
 
Украинцы в рейтинге ATP расположились на следующих местах:
 
Александр Долгополов – 81 (-4)
Сергей Стаховский – 118 (-1)
Илья Марченко – 337 (-1)
 
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Источник — Sport.ua

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