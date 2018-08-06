Теннисист из Германии Александр Зверев завоевал титул на турнире в Вашингтоне. В решающем матче первая ракетка соревнований Зверев в двух сетах обыграл Алекса де Минора из Австралии со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 14 минут. Зверев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Де Минор обошёлся без эйсов и брейков, дважды ошибся на подаче. Зверев во второй раз обыграл де Минора в официальных матчах.
Таким образом, Зверез защитил свой прошлогодний успех. Для него это 9-й титул в карьере.
Этот финал стал самым молодым по суммарному возрасту участников на турнирах АТР-тура за 11 лет. На данный момент Александру 21 год, Алексу — 19 лет.
В финале соревнований серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе в 2007 году 20-летний Рафаэль Надаль переиграл 19-летнего серба Новака Джоковича.
Источник — Sport.ua
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