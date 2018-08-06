Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Зверев завоевал титул на турнире в Вашингтоне

Немецкий теннисист защитил прошлогодний успех

  • 06.08.2018 09:43
  • 109 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Зверев завоевал титул на турнире в Вашингтоне
Теннисист из Германии Александр Зверев завоевал титул на турнире в Вашингтоне. В решающем матче первая ракетка соревнований Зверев в двух сетах обыграл Алекса де Минора из Австралии со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 14 минут. Зверев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Де Минор обошёлся без эйсов и брейков, дважды ошибся на подаче. Зверев во второй раз обыграл де Минора в официальных матчах.
 
Таким образом, Зверез защитил свой прошлогодний успех. Для него это 9-й титул в карьере.
 
Этот финал стал самым молодым по суммарному возрасту участников на турнирах АТР-тура за 11 лет. На данный момент Александру 21 год, Алексу — 19 лет.
 
В финале соревнований серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе в 2007 году 20-летний Рафаэль Надаль переиграл 19-летнего серба Новака Джоковича.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.