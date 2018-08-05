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Вашингтон. Зверев и де Минор разыграют титул

Теннисисты вышли в финал соревнований

  • 05.08.2018 11:59
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ITF
© ITF
3-я ракетка мира Александр Зверев и 72-й номер АТР Алекс де Минор проведут второй очный поединок. В феврале немец одержал боевую победу над представителем Австралии в рамках Кубка Дэвиса: 7:5, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6(4). 
 
Полуфинал
А. Зверев (Германия, 1) - С. Циципас (Греция, 10) 6-2, 6-4
 
Для 19-летнего де Минора это будет второй финал в году и в карьере. В начале сезона теннисист проиграл Даниилу Медведеву в Сиднее. В полуфинале против Андрея Рублева австралиец отыгрался со счета 2:6 на тайбрейке второй партии. 
 
Полуфинал
А. де Минор (Австралия) - А. Рублев (Россия, 16) 5-7, 7-6(6), 6-4, отыграл 4 матчбола
 
Александр Зверев будет бороться за третий титул в сезоне (первый на харде) и уже девятый в карьере. 21-летний немец в прошлом году обыграл в финале в Вашингтоне Кевина Андерсона. В текущем сезоне Зверев проиграл в двух решающих матчах: на Мастерсах в Майами и Риме.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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