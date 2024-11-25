Молодежные турниры25 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:51
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Полесье U-19 – Заря U-19 – 2:2. Пенальти после 90-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Украины U-19
25 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:51
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24 ноября в 14-м туре молодежного чемпионата Украины встретились «Полесье U-19» и «Заря U-19».
Поединок прошел на стадионе «Спартак-Арена» в Житомире и завершился ничьей 2:2.
Чемпионат Украины U-19. 14-й тур. 24 ноября
«Полесье U-19» – «Заря U-19» – 2:2
Голы: Микитюк 47, 63 – Задорожний 50, 90+5 (пен.)
Видеообзор матча:
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