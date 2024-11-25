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Молодежные турниры
25 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:51
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Полесье U-19 – Заря U-19 – 2:2. Пенальти после 90-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Украины U-19

25 ноября 2024, 11:50 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:51
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Полесье U-19 – Заря U-19 – 2:2. Пенальти после 90-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в 14-м туре молодежного чемпионата Украины встретились «Полесье U-19» и «Заря U-19».

Поединок прошел на стадионе «Спартак-Арена» в Житомире и завершился ничьей 2:2.

Чемпионат Украины U-19. 14-й тур. 24 ноября

«Полесье U-19» – «Заря U-19» – 2:2

Голы: Микитюк 47, 63 – Задорожний 50, 90+5 (пен.)

Видеообзор матча:

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Полесье Житомир U-19 Заря Луганск U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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