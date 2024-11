Экс-звезда Ювентуса может занять пост президента федерации футбола Италии

Бывший игрок сборной Италии и клуб «Ювентус» Алессандро Дель Пьеро хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Италии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Алессандро пока сомневается, поэтому не спешит с решением. Заинтересован в кандидатуре Дель Пьеро руководитель Лацио Клауди Лотито, выступающий против нынешнего президента федерации.

Выборы президента запланированы на 3 февраля.

Напомним, что Алессандро завершил профессиональную карьеру в 2015 году. На сегодняшний день Дель Пьеро часто появляется в футбольной программе CBS Sports Golazo.

