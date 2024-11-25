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Италия
25 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:04
325
0

Экс-звезда Ювентуса может занять пост президента федерации футбола Италии

Алессандро Дель Пьеро готов поучаствовать в выборах

25 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 25 ноября 2024, 11:04
325
0
Экс-звезда Ювентуса может занять пост президента федерации футбола Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Дель Пьеро

Бывший игрок сборной Италии и клуб «Ювентус» Алессандро Дель Пьеро хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Италии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, Алессандро пока сомневается, поэтому не спешит с решением. Заинтересован в кандидатуре Дель Пьеро руководитель Лацио Клауди Лотито, выступающий против нынешнего президента федерации.

Выборы президента запланированы на 3 февраля.

Напомним, что Алессандро завершил профессиональную карьеру в 2015 году. На сегодняшний день Дель Пьеро часто появляется в футбольной программе CBS Sports Golazo.

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Алессандро Дель Пьеро чемпионат Италии по футболу Серия A Федерация футбола Италии
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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