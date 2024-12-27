Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все должны это понимать». Забарный – про свою игру и форму команды
Англия
27 декабря 2024, 19:27 |
855
1

«Все должны это понимать». Забарный – про свою игру и форму команды

Илья доволен своим взаимодействием с Андони Ираолой

27 декабря 2024, 19:27 |
855
1
«Все должны это понимать». Забарный – про свою игру и форму команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Андони Ираола

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный про свое взаимодействие с Андони Ираолой, игровую форму и результаты команды:

«Честно говоря, для меня очень важно понимать главного тренера, потому что я парень, который слушает и делает то, что от него требуют и, что мне нужно делать. С Андони я чувствую себя уверенно, потому что он очень хорошо объясняет, чего он хочет.

Каждый раз я просто стараюсь слушать и делать то, что он говорит, потому что знаю, что это помогает мне и команде.

Я думаю, что все в клубе в восторге от турнирного положения. Считаю, что мы можем сделать больше. Мы уже выиграли много хороших матчей, но мы теряли очки, когда не могли себе этого позволить.

Я думаю, нам нужно быть сильнее. Нам просто нужно упорно работать, и все должны это понимать».

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Забарного за матч с «Кристал Пэлас».

По теме:
Зинченко возвращается. Известны стартовые составы на матч Арсенал – Ипсвич
Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брайтон – Брентфорд
АМОРИМ о неудачном старте: «Могут и уволить. В МЮ нужно только побеждать»
Борнмут Андони Ираола Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: ФК Борнмут
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Бокс | 27 декабря 2024, 08:27 0
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри

Тедди Атлас советует Александру завершить карьеру

Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Футбол | 27 декабря 2024, 07:48 5
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место

Тибо может перейти в саудовский клуб «Аль-Ахли»

Арсенал – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 27.12.2024, 17:56
Арсенал – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Ипсвич. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
Футбол | 27.12.2024, 13:16
Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
Турецкие СМИ назвали сумму, за которую Шахтер готов продать Зубкова
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
Бокс | 27.12.2024, 09:27
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
"Social media, you need to talk about something because everyone is asking you, but sometimes you need to just shut up, do your work. Simple as that."Золотые слова, Илья Борисович
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 4
Бокс
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
Челси хочет обменять Мудрика и еще двух игроков на суперфорварда
27.12.2024, 08:05 14
Футбол
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
27.12.2024, 08:20 6
Футбол
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
26.12.2024, 08:22 3
Бокс
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
ФОТО. Андрей Лунин выбрал очень необычную страну для новогодних каникул
26.12.2024, 05:25 15
Футбол
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
ФОТО. Голкипер сборной Украины женился
25.12.2024, 23:51 6
Футбол
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
27.12.2024, 11:01 9
Футбол
«Он какой-то придурок». Уоррен высказался о реванше Усика с Фьюри
«Он какой-то придурок». Уоррен высказался о реванше Усика с Фьюри
26.12.2024, 07:50 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем