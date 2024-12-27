«Все должны это понимать». Забарный – про свою игру и форму команды
Илья доволен своим взаимодействием с Андони Ираолой
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный про свое взаимодействие с Андони Ираолой, игровую форму и результаты команды:
«Честно говоря, для меня очень важно понимать главного тренера, потому что я парень, который слушает и делает то, что от него требуют и, что мне нужно делать. С Андони я чувствую себя уверенно, потому что он очень хорошо объясняет, чего он хочет.
Каждый раз я просто стараюсь слушать и делать то, что он говорит, потому что знаю, что это помогает мне и команде.
Я думаю, что все в клубе в восторге от турнирного положения. Считаю, что мы можем сделать больше. Мы уже выиграли много хороших матчей, но мы теряли очки, когда не могли себе этого позволить.
Я думаю, нам нужно быть сильнее. Нам просто нужно упорно работать, и все должны это понимать».
Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Забарного за матч с «Кристал Пэлас».
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