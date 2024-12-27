Распустили футболистов. В клубе Первой лиги остались директор и тренер

Как стало известно Sport.ua пока в рядах перволигового «Кремня» остались только директор ФК Андрей Филь и главный тренер Игорь Климовский. У других тренеров с «Кремнем» закончился контракт, а всем футболистам решением клубного руководства был предоставлен статус свободных агентов.

«У меня с «Кремнем» соглашение до конца сезона, но пока непонятно, кого буду тренировать», – рассказал Игорь Климовский эксклюзивно для Sport.ua.

– На следующей неделе хочу встретиться с руководством и уточнить, на когда можно планировать этапы подготовки. Ведь «Кремень» не собирается сниматься с дистанции, только будет доигрывать вторую часть чемпионата молодежью, или теми нашими футболистами, которые не найдут себе новых команд.

– Уже кто-то трудоустроился из экс-игроков «Кремня»?

– Знаю, что к Дмитрию Сабиеву и Александру Дихтяруку проявляет интерес «Металлист 1925», они уже были на просмотре, еще в нескольких наших футболистах заинтересована тернопольская «Нива». Остальные сами определяются с тем, где продолжат карьеру.

«Кремень» занимает предпоследнее место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 9 очков.

Ранее уже сообщалось, что «Кремень» из Кременчуга начнет строить команду с нуля.