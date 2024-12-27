ОФИЦИАЛЬНО. Динамо огласило календарь матчей на зимние сборы

Киевское «Динамо» огласило свой календарь на зимние сборы. Столичный клуб проведет 4 товарищеских матча, но отмечается, что могут быть проведены еще несколько поединков.

10 января. «Динамо» Киев – «Магдебург».

12 января. «Динамо» Киев – «ФКСБ».

13 января. «Динамо» Киев – «Видзев» Лодзь.

16 января. «Динамо» Киев – «ЦСКА» София.

Подготовку ко второй части сезона украинский клуб начнет уже 4 января.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» отзовет из аренды супер-бомбардира и защитника.