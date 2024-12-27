Украина. Премьер лига27 декабря 2024, 19:01 | Обновлено 27 декабря 2024, 19:25
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо огласило календарь матчей на зимние сборы
Во время зимнего перерыва киевляне сыграют 4 товарищеских матча
27 декабря 2024, 19:01 | Обновлено 27 декабря 2024, 19:25
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Киевское «Динамо» огласило свой календарь на зимние сборы. Столичный клуб проведет 4 товарищеских матча, но отмечается, что могут быть проведены еще несколько поединков.
- 10 января. «Динамо» Киев – «Магдебург».
- 12 января. «Динамо» Киев – «ФКСБ».
- 13 января. «Динамо» Киев – «Видзев» Лодзь.
- 16 января. «Динамо» Киев – «ЦСКА» София.
Подготовку ко второй части сезона украинский клуб начнет уже 4 января.
Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» отзовет из аренды супер-бомбардира и защитника.
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(( хоч би раз на зборах провели матчі з кимось перших 5 місць таблиці топ-4 (Італія, Іспанія,Англія, Німеччина)! Бо спаринги з ноу-неймами нічого не дають для Динамо!
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