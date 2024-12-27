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Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 19:01 | Обновлено 27 декабря 2024, 19:25
558
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо огласило календарь матчей на зимние сборы

Во время зимнего перерыва киевляне сыграют 4 товарищеских матча

27 декабря 2024, 19:01 | Обновлено 27 декабря 2024, 19:25
558
1
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо огласило календарь матчей на зимние сборы
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Киевское «Динамо» огласило свой календарь на зимние сборы. Столичный клуб проведет 4 товарищеских матча, но отмечается, что могут быть проведены еще несколько поединков.

  • 10 января. «Динамо» Киев – «Магдебург».
  • 12 января. «Динамо» Киев – «ФКСБ».
  • 13 января. «Динамо» Киев – «Видзев» Лодзь.
  • 16 января. «Динамо» Киев – «ЦСКА» София.

Подготовку ко второй части сезона украинский клуб начнет уже 4 января.

Ранее сообщалось о том, что киевское «Динамо» отзовет из аренды супер-бомбардира и защитника.

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Динамо Киев Магдебург ФКСБ (Стяуа) Бухарест Видзев Лодзь ЦСКА 1948 София товарищеские матчи
Данііл Киріяка Источник: ФК Динамо Киев
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Saar
 (( хоч би раз на зборах провели матчі з кимось перших 5 місць таблиці топ-4 (Італія, Іспанія,Англія, Німеччина)!  Бо спаринги з ноу-неймами нічого не дають для Динамо! 
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