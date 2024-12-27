Названы лучший вратарь, хавбек, молодой игрок и форвард Globe Soccer Awards
Куртуа, Беллингем, Ямал и Винисиус
На церемонии вручения наград Globe Soccer Awards определили лучших игроков года на различных позициях.
Лучшим вратарем признали Тибо Куртуа, лучшим хавбеком – Джуда Беллингема, а лучшим форвардом – Винисиуса Жуниора. Все представляют «Реал».
И лишь награда лучшему молодому футболисту досталась представителю «Барселоны» Ламину Ямалю, который вместе со сборной Испании выиграл Евро-2024.
Лучший вратарь: Тибо Куртуа (Реал)
Лучший хавбек: Джуд Беллингем
Лучший клуб: Реал
Лучший форвард: Винисиус Жуниор (Реал)
Лучший молодой игрок: Ламин Ямал (Барселона)
Лучший президент: Флорентино Перес (Реал)
Лучший тренер: Карло Анчелотти (Реал)
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