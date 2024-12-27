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27 декабря 2024, 19:20 |
123
0

Названы лучший вратарь, хавбек, молодой игрок и форвард Globe Soccer Awards

Куртуа, Беллингем, Ямал и Винисиус

27 декабря 2024, 19:20 |
123
0
Названы лучший вратарь, хавбек, молодой игрок и форвард Globe Soccer Awards
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

На церемонии вручения наград Globe Soccer Awards определили лучших игроков года на различных позициях.

Лучшим вратарем признали Тибо Куртуа, лучшим хавбеком – Джуда Беллингема, а лучшим форвардом – Винисиуса Жуниора. Все представляют «Реал».

И лишь награда лучшему молодому футболисту досталась представителю «Барселоны» Ламину Ямалю, который вместе со сборной Испании выиграл Евро-2024.

Лучший вратарь: Тибо Куртуа (Реал)

Лучший хавбек: Джуд Беллингем

Лучший клуб: Реал

Лучший форвард: Винисиус Жуниор (Реал)

Лучший молодой игрок: Ламин Ямал (Барселона)

Лучший президент: Флорентино Перес (Реал)

Лучший тренер: Карло Анчелотти (Реал)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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