Названы лучший вратарь, хавбек, молодой игрок и форвард Globe Soccer Awards

На церемонии вручения наград Globe Soccer Awards определили лучших игроков года на различных позициях.

Лучшим вратарем признали Тибо Куртуа, лучшим хавбеком – Джуда Беллингема, а лучшим форвардом – Винисиуса Жуниора. Все представляют «Реал».

И лишь награда лучшему молодому футболисту досталась представителю «Барселоны» Ламину Ямалю, который вместе со сборной Испании выиграл Евро-2024.

Лучший вратарь: Тибо Куртуа (Реал)

Лучший хавбек: Джуд Беллингем

Лучший клуб: Реал

Лучший форвард: Винисиус Жуниор (Реал)

Лучший молодой игрок: Ламин Ямал (Барселона)

Лучший президент: Флорентино Перес (Реал)

Лучший тренер: Карло Анчелотти (Реал)