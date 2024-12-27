«Боже, спасибо тебе». Легенда сборной Турции – о сорванном трансфере в рф
Бурак Йылмаз в свое время мог перейти в московский «локомотив»
Турецкий экс-футболист Бурак Йылмаз рассказал историю о сорванном трансфере в московский «локомотив» в 2012 году:
«Я планировал перейти в «Лацио», но когда мы узнали, что они будут платить частями, президент «Трабзонспора» сказал: «Мы что, продаем стиральные машины?»
Тогда я не хотел в «локомотив», который также был претендентом. Все хотели осуществить эту сделку, несмотря на мое нежелание. Когда появился вариант с «Галатасараем», я сказал: «Боже, спасибо тебе». Я пережил там свой лучший период в турецком футболе».
Более 3 лет назад блогер Sport.ua Александр Шершень подробно разобрал карьеру Бурака Йылмаза.
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