«Боже, спасибо тебе». Легенда сборной Турции – о сорванном трансфере в рф

Турецкий экс-футболист Бурак Йылмаз рассказал историю о сорванном трансфере в московский «локомотив» в 2012 году:

«Я планировал перейти в «Лацио», но когда мы узнали, что они будут платить частями, президент «Трабзонспора» сказал: «Мы что, продаем стиральные машины?»

Тогда я не хотел в «локомотив», который также был претендентом. Все хотели осуществить эту сделку, несмотря на мое нежелание. Когда появился вариант с «Галатасараем», я сказал: «Боже, спасибо тебе». Я пережил там свой лучший период в турецком футболе».

Более 3 лет назад блогер Sport.ua Александр Шершень подробно разобрал карьеру Бурака Йылмаза.