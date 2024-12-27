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  4. «Боже, спасибо тебе». Легенда сборной Турции – о сорванном трансфере в рф
Турция
27 декабря 2024, 19:54 |
1436
0

«Боже, спасибо тебе». Легенда сборной Турции – о сорванном трансфере в рф

Бурак Йылмаз в свое время мог перейти в московский «локомотив»

27 декабря 2024, 19:54 |
1436
0
«Боже, спасибо тебе». Легенда сборной Турции – о сорванном трансфере в рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Бурак Йылмаз

Турецкий экс-футболист Бурак Йылмаз рассказал историю о сорванном трансфере в московский «локомотив» в 2012 году:

«Я планировал перейти в «Лацио», но когда мы узнали, что они будут платить частями, президент «Трабзонспора» сказал: «Мы что, продаем стиральные машины?»

Тогда я не хотел в «локомотив», который также был претендентом. Все хотели осуществить эту сделку, несмотря на мое нежелание. Когда появился вариант с «Галатасараем», я сказал: «Боже, спасибо тебе». Я пережил там свой лучший период в турецком футболе».

Более 3 лет назад блогер Sport.ua Александр Шершень подробно разобрал карьеру Бурака Йылмаза.

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Бурак Йылмаз Локомотив Москва Лацио Трабзонспор Галатасарай российско-украинская война
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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