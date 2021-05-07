История «короля» Босфора. Как Бурак Йылмаз стал лучшим форвардом Турции

Когда летом 2020-го «Лилль» покинул ведущий форвард Виктор Осимхен, который перешел в итальянский «Наполи», боссы «догов» решили рискнуть и подписать свободного агента: 35-летнего турецкого форварда Бурака Йылмаза. И, стоит отметить, возрастной нападающий не только стал достойной заменой нигерийцу, но и превратился в настоящего лидера симпатичного коллектива Кристофа Галтье, который сейчас борется за чемпионство в Лиге 1.

Поэтому вашему вниманию история бывшего полузащитника, который в дальнейшем стал лучшим турецким форвардом последнего десятилетия.

«Бешикташ». Первые трофеи при посредственной игре

Бурак Йылмаз начинал карьеру в скромном «Антальяспоре» и дебютировал за главную команду еще в 17-летнем возрасте на позиции правого вингера. В течение четырех сезонов, несмотря на юный возраст, нынешний второй бомбардир сборной Турции за всю историю был одним из лидеров команды из Антальи. В сезоне 2005/2006 Бурак Йылмаз помог «Антальяспору» выйти в элиту турецкого футбола, но дебютировать в Суперлиге за родной клуб у него не получилось. Его игра привлекла внимание «Бешикташа», который в то время возглавлял легендарный Жан Тигана, и молодой талант, недолго думая, впервые (и не в последний раз) принял предложение одного из местных грандов.

В том же 2006 году Йилмаз дебютировал за сборную Турции, после чего следующего вызова пришлось ждать целых четыре года, но об этом чуть позже... В «Бешикташе» молодой игрок явно не блистал. За полтора года в составе «черных орлов» Бурак провел 39 матчей и отметился всего шестью мячами. Несмотря на не слишком яркие выступления за клуб, именно с «черными орлами» он добыл свои первые трофеи в карьере: Кубок и Суперкубок Турции.

«Фенербахче». Без голов и титулов

В сезоне 2007/2008 руководство и тренерский штаб «Бешикташа» решили избавиться от игрока, который потерял место в составе, продав того в скромный «Манисаспор». Там Бурак начал играть уже ближе к игрокам атаки, но не чистого форварда, и в итоге стал лучшим бомбардиром команды, забив 9 голов за сезон. Впрочем, этот индивидуальный успех не спас клуб из Манисы от вылета из Суперлиги. Играть во втором по силе дивизионе страны в планы будущего «короля» (прозвище Йылмаза) явно не входило, поэтому новый сезон наш герой начал во втором гранде турецкого футбола: в составе главнейшего врага «Бешикташа» - «Фенербахче».

Сам игрок на негативную реакцию фанатов обеих команд относительно своего перехода заявил, что все равно любит как бывшую, так и нынешнюю команду. В коллективе Луиса Арагонеса, где в то время играли такие мастера, как Эмре Белозоглу, Даниэль Гуиса, Роберто Карлос, Семих Шентюрк, Алекс, «король» не смог себя реализовать, проведя за весь сезон 2008/2009 года лишь 16 матчей в различных турнирах , не забив при этом ни одного мяча. Но именно в «Фенербахче» Бурак Йылмаз впервые дебютировал в ЛЧ. Тогда в группе подопечные Луиса Арагонеса заняли последнее место в борьбе с «Арсеналом», «Порту» и киевским «Динамо».

«Трабзонспор». От неудачника до лучшего бомбардира первенства

Далее была аренда в «Эскишехирспор» и первое пришествие уже в третий гранд турецкого футбола - «Трабзонспор». Именно в этой команде Бурак начал играть «чистого» нападающего, что сразу сказалось на его результативности. И 26-летний бомбардир впервые за карьеру преодолел отметку в 10 голов за сезон. Всего в чемпионате 2010/2011 годов забил 19 мячей, уступив лишь бывшему партнеру по «Фенербахче» Алексу.

В следующем сезоне Бурак Йылмаз, который почувствовал вкус голов, не оставил ни единого шанса своим соперникам по бомбардирскому ремеслу, отгрузив в чемпионате 33 гола в ворота оппонентов. Что интересно, ближайшие преследователи «короля» сделали на 18 метких выстрелов меньше него. Именно выступая за «Трабзонспор», нападающий снова получил вызов в национальную команду в 2010-м году...

Сборная Турции. Как «король» стал вторым после Хакана Шукюра

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Как упоминалось выше, дебютировал за главную национальную команду Бурак Йылмаз 12 апреля 2006-го года в товарищеской встрече против Азербайджана (1:1). Интересно, что его напарником на острие атаки был легендарный Хакан Шукюр - лучший бомбардир в истории турецкого футбола. Всего провел за сборную в 2006 году четыре матча и голами не отметился.

Похоже, тогдашнего наставника турок Фатиха Терима форвард не впечатлил, и во вторую свою каденцию в сборной (до 2009 года) тренер Бурака не вызывал. Лишь в 2010-м году, когда команду возглавил Гус Хиддинк, 25-летний нападающий вернулся в сборную, где начался его долгий путь к титулу второго бомбардира сборной за всю историю. Любимец нынешнего президента Турции Раджепа Эрдогана с 2010 года является основным наконечником турок, а с недавнего времени и ее капитаном. Несмотря на далеко не юный возраст, Бурак Йылмаз и сейчас является главным бомбардиром и лидером сборной. В его активе сейчас 66 игр за национальную команду, в которых он забил 28 голов. Бурак занимает второе место среди всех бомбардиров сборной, уступая лишь легенде Шукюру, у которого 51 точный выстрел. А чего стоят его три мяча в отборе к ЧМ-2022 в домашнем матче против Нидерландов (4:2). К слову, это был его первый хет-трик с 2015 года, когда он повторил подобный трюк в кубковом матче с «Бурсаспором», выступая за «Галатасарай». Благодаря своей играющей легенде турки пока занимают первое место в группе G и реально претендуют на выход на мундиаль.

«Галатасарай»

Возвращаясь к клубным делам, отметим, что после удачного бомбардирского сезона в «Трабзонспоре» 27-летний нападающий за 5 миллионов евро перешел в свой четвертый клуб-гранд в Турции - «Галатасарай». В составе желто-красных Бурак Йылмаз в итоге проведет четыре сезона карьеры. Уже в первом он с командой добыл свое первое чемпионство и второй раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 24 гола. В ЛЧ 2012/2013 годов «король» помог стамбульцам выйти в 1/4 финала турнира, где в двух матчах «Галатасарай» уступил «Реалу» (3:2 и 0:3).

Сам игрок в итоге вместе с Лионелем Месси и Томасом Мюллером с восемью голами занял третье место в гонке снайперов ЛЧ. Всего за четыре сезона Бурак Йылмаз провел за стамбульцев 140 матчей, в которых отметился 82-ю мячами. Собрал в «Галатасарае» «король» и солидный список трофеев: 2 чемпионства и Кубка Турции, к которым добавил 3 Суперкубка.

Китай и вторые пришествия в «Трабзонспор» и «Бешикташ»

В 2016-м году опытный форвард решил кардинально изменить вектор своей карьеры, отправившись на «заработки» в Китай в клуб «Бейцзин Гоань». «Галатасарай» получил за своего экс-игрока солидные 8 миллионов евро. В Поднебесной лучший форвард Турции последнего десятилетия провел два сезона и трофеев не завоевал.

В 2017-м за 3,5 миллиона евро Бурак Йылмаз вернулся на родину, приняв предложение клуба, где открылся его бомбардирский талант. В «Трабзонспоре» «король» снова был на ведущих ролях, заняв второе место в бомбардирской гонке (23 мяча) после Бафетимби Гомиса (29). Впрочем, по итогам турнира команда не попала в еврокубки. Поэтому, начав сезон 2017/2018 годов в стане «бордово-голубых», в итоге игрок оказался в еще одном своем экс-клубе - «Бешикташе». В отличие от первого прихода в стан «черных орлов», трофеев форвард не добыл, однако показал за два года неплохую результативность в чемпионате - 24 гола в 40 матчах.

Настоящее время. Как в 35 вести к чемпионству скромный «Лилль»

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Для многих специалистов и болельщиков стало неожиданностью, что 35-летний нападающий, который является главной ударной силой сборной, решил покинуть родную Турцию и принять предложение французского «Лилля». Бурак Йылмаз должен был если не заменить Виктора Осимхена, который перешел в «Наполи», то хотя бы удачно подыгрывать только приобретенному за 30 миллионов евро канадцу Джонатану Дэвиду.

Впрочем, опытный нападающий, для которого это был дебютный сезон в европейской топ-лиге, сразу же начал доказывать, что он в команде Галтье не для «галочки» и не для того, чтобы быть запасным. Сейчас Бурак Йылмаз является лучшим бомбардиром клуба (12 голов), а «Лилль» за три тура до окончания чемпионата занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, на одно очко опережая ПСЖ. В поединке против «Лиона» (3:2) опытный турок не только забил два мяча, но и ассистировал 30-миллионному Джонатану Дэвиду. Тем самым «доги» отцепили от борьбы за чемпионство одного из конкурентов.

Нет сомнений, что в трех заключительных играх в Лиге 1 Бурак Йылмаз будет лезть вон из кожи, чтобы принести третий титул чемпиона Франции «догам». Во-первых, эта награда, вероятнее всего, может стать одной из главных в карьере, плюс возможность напрямую пробиться в групповой раунд ЛЧ, а во-вторых, в таком возрасте данная история может стать идеальным завершающим аккордом в карьере для лучшего турецкого форварда последнего десятилетия.