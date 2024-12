Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы на матч Брайтон – Брентфорд

В пятницу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Брентфордом».

Матч пройдет на стадионе Амекс в Брайтоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Все самый яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Фабиан Хюрцелер и Томас Франк огласили стартовые составы команд. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Брайтон» – «Брентфорд»:

TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to face @BrentfordFC in the @PremierLeague. 👀📝 pic.twitter.com/5Jh9CsEp3Y