ФОТО. Игрок Брайтона пытался ударить Ярмолюка локтем по лицу

В пятницу, 27 декабря, был сыгран поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги между клубами "Брайтон" и "Брентфорд".

Футбольное противостояние закончилось нулевой ничьей. Украинец Егор Ярмолюк начал матч со скамейки для запасных «Брентфорда», однако вышел на поле на 72-й минуте.

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В одном из эпизодов, на 75-й минуте, игрок «Брайтона» Жоао Педро пытался специально ударить украинца локтем по лицу.

Нападающему не удалось навредить Егору, но представители системы VAR решили обратить внимание главного судьи на этот эпизод.

Рефери проигнорировал ситуацию, оставив без карточки Жоао.

«Ему удалось остаться на поле. Согласно правилам, ты не должен пытаться кого-то ударить. Был контакт или нет – это красная карточка», – сказал тренер «Брентфорда» Томас Франк.