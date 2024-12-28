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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 10:50 | Обновлено 28 декабря 2024, 11:14
1367
0

ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ назвала лучшего футболиста 2024 года

Награду получил Георгий Судаков

28 декабря 2024, 10:50 | Обновлено 28 декабря 2024, 11:14
1367
0
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ назвала лучшего футболиста 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинская Премьер-лига совместно с сайтом vzbirna провела опрос среди футболистов и тренеров, чтобы определить лучшего игрока чемпионата по итогам 2024 года.

Первое место в голосовании с отрывом почти в 2 раза занял полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков. Он набрал 379 баллов.

Сразу за ним расположились 2 вингера житомирского «Полесья»: Алексей Гуцуляк (187 баллов) и Александр Назаренко (112 баллов).

Пятерку замкнули 2 динамовца: полузащитник Николай Шапаренко (99 баллов) и нападающий Владислав Ванат (93 балла).

Топ-20 лучших футболистов Украинской Премьер-лиги в 2024 году:

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Георгий Судаков Алексей Гуцуляк Александр Назаренко (футболист) Николай Шапаренко Владислав Ванат Владимир Бражко Хуан Альвина Безерра Николай Матвиенко Александр Зубков Артем Бондаренко Иван Калюжный Александр Пихаленок Дмитрий Ризнык Филипп Будковский Владислав Кабаев Алексей Паламарчук Андрей Ярмоленко Роман Вантух Александр Филиппов Георгий Бущан Шахтер Донецк Полесье Житомир Динамо Киев Заря Луганск Александрия Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок Днепр-1
Дмитро Вербинський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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