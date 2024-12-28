ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ назвала лучшего футболиста 2024 года

Украинская Премьер-лига совместно с сайтом vzbirna провела опрос среди футболистов и тренеров, чтобы определить лучшего игрока чемпионата по итогам 2024 года.

Первое место в голосовании с отрывом почти в 2 раза занял полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков. Он набрал 379 баллов.

Сразу за ним расположились 2 вингера житомирского «Полесья»: Алексей Гуцуляк (187 баллов) и Александр Назаренко (112 баллов).

Пятерку замкнули 2 динамовца: полузащитник Николай Шапаренко (99 баллов) и нападающий Владислав Ванат (93 балла).

Топ-20 лучших футболистов Украинской Премьер-лиги в 2024 году: