Не проявил уважения. КДК УАФ оштрафовал Шахтер после матча с Полесьем

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес вердикт «Шахтеру» после поражения в 17-м туре Украинской Премьер-лиги против «Полесья» (0:1).

Донецкий клуб обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч гривен из-за нарушения регламентных норм.

Главный тренер горняков Марино Пушич отказался пожать руку своему коллеге из «Полесья» Имаду Ашуру после финального свистка, что стало причиной наказания.

Ранее сообщалось, что Пушич объяснил свое решение проигнорировать Имада.