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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 11:02 | Обновлено 28 декабря 2024, 11:32
696
11

Не проявил уважения. КДК УАФ оштрафовал Шахтер после матча с Полесьем

Клубу придется заплатить 10 тысяч гривен

28 декабря 2024, 11:02 | Обновлено 28 декабря 2024, 11:32
696
11
Не проявил уважения. КДК УАФ оштрафовал Шахтер после матча с Полесьем
ФК Полесье

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес вердикт «Шахтеру» после поражения в 17-м туре Украинской Премьер-лиги против «Полесья» (0:1).

Донецкий клуб обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч гривен из-за нарушения регламентных норм.

Главный тренер горняков Марино Пушич отказался пожать руку своему коллеге из «Полесья» Имаду Ашуру после финального свистка, что стало причиной наказания.

Ранее сообщалось, что Пушич объяснил свое решение проигнорировать Имада.

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КДК УАФ Шахтер Донецк Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Шахтер Имад Ашур Марино Пушич штрафы
Андрій Вітренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 11
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serhiy
Мало !!!  Попустити треба вПушича по самий плінтус,взагалі всім тренерам забити на це чмирило і не подавати руки. 10 тисяч то не гроші,але б поставили хрена кротячого на місце- містер сраний ! 
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+4
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Серж
Шлюхтар сам себя опускает. Не нужно ему мешать 
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+2
Alfred
Виглядає смішно. Або штрафуйте або не позортеся такими штрафами. 
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+2
Андрій Заліщук
250 баксів, таке
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+2
samird
Ну тепер ми хоча б будемо знати, що честь та гідність Маріно Пушича вартує 10 000 гривень.
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+1
Burevestnik
КДК УАФ наклав скільки зміг...
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+1
valerafan1
Спорт повинен закінчуватися на майданчику. А всі інші атрибути в т.ч. і потискання рук це по бажанню сторін. Тому і карати за таке не потрібно.  А то виходить, що коли наші спортсмени по-ділу не тиснуть руки оркам, порушуючи регламент, це законно, а тренер Шахтаря порушник. Не повинно так бути. У людей різна реакція на поразки. Буває жити не хочеться, а не думати про потискання рук.
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-2
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