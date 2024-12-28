Украина. Премьер лига28 декабря 2024, 11:02 | Обновлено 28 декабря 2024, 11:32
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Не проявил уважения. КДК УАФ оштрафовал Шахтер после матча с Полесьем
Клубу придется заплатить 10 тысяч гривен
28 декабря 2024, 11:02 | Обновлено 28 декабря 2024, 11:32
696
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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес вердикт «Шахтеру» после поражения в 17-м туре Украинской Премьер-лиги против «Полесья» (0:1).
Донецкий клуб обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч гривен из-за нарушения регламентных норм.
Главный тренер горняков Марино Пушич отказался пожать руку своему коллеге из «Полесья» Имаду Ашуру после финального свистка, что стало причиной наказания.
Ранее сообщалось, что Пушич объяснил свое решение проигнорировать Имада.
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Комментарии 11
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Мало !!! Попустити треба вПушича по самий плінтус,взагалі всім тренерам забити на це чмирило і не подавати руки. 10 тисяч то не гроші,але б поставили хрена кротячого на місце- містер сраний !
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Шлюхтар сам себя опускает. Не нужно ему мешать
Виглядає смішно. Або штрафуйте або не позортеся такими штрафами.
250 баксів, таке
Ну тепер ми хоча б будемо знати, що честь та гідність Маріно Пушича вартує 10 000 гривень.
КДК УАФ наклав скільки зміг...
Спорт повинен закінчуватися на майданчику. А всі інші атрибути в т.ч. і потискання рук це по бажанню сторін. Тому і карати за таке не потрібно. А то виходить, що коли наші спортсмени по-ділу не тиснуть руки оркам, порушуючи регламент, це законно, а тренер Шахтаря порушник. Не повинно так бути. У людей різна реакція на поразки. Буває жити не хочеться, а не думати про потискання рук.
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