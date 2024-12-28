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  4. Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Испания
28 декабря 2024, 11:13 | Обновлено 28 декабря 2024, 11:14
2279
5

Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале

Украинский вратарь готов выслушать предложения других клубов

28 декабря 2024, 11:13 | Обновлено 28 декабря 2024, 11:14
2279
5
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин готов выслушать предложения от других клубов, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 25-летний футболист понимает, что не может вытеснить Тибо Куртуа из основного состава, несмотря на не лучшую игровую форму бельгийца. Причиной этого называется полное доверие главного тренера Карло Анчелотти к опытному голкиперу.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 5 поединков на клубном уровне, пропустив 8 голов и дважды сыграв «на ноль». После последнего обновления портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Карло Анчелотти Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: AS
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serhiy
"Не сміши мої копита" . Як я за тебе вболівав ,а тепер не вірю - вічний ти другий номер- лавочник !!!
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KIPR ALECS
Якщо на місце Куртуа придбають Кошту з Порту то у Луніна шансів на мусце в оснвному скалді майже не буде
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0
Nordenus
Та даже если Куртуа уйдет, они все равно купят на его место кого то. В Лунина они вообще не верят..
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