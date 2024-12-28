Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Украинский вратарь готов выслушать предложения других клубов
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин готов выслушать предложения от других клубов, сообщает испанское издание AS.
По информации источника, 25-летний футболист понимает, что не может вытеснить Тибо Куртуа из основного состава, несмотря на не лучшую игровую форму бельгийца. Причиной этого называется полное доверие главного тренера Карло Анчелотти к опытному голкиперу.
Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 5 поединков на клубном уровне, пропустив 8 голов и дважды сыграв «на ноль». После последнего обновления портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Награду получил Георгий Судаков
Федор Задорожный и Демьян Третяк вернутся в киевский клуб из «Зари»