Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин готов выслушать предложения от других клубов, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 25-летний футболист понимает, что не может вытеснить Тибо Куртуа из основного состава, несмотря на не лучшую игровую форму бельгийца. Причиной этого называется полное доверие главного тренера Карло Анчелотти к опытному голкиперу.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 5 поединков на клубном уровне, пропустив 8 голов и дважды сыграв «на ноль». После последнего обновления портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.