Украина. Премьер лига28 декабря 2024, 11:25 |
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Без Пушича. Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2024 году
Бывший нападающий сборной Украины отметил Александра Шовковского
28 декабря 2024, 11:25 |
570
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Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году:
- 1. Александр Шовковский («Динамо» Киев)
- 2. Руслан Ротань («Александрия»)
- 3. Юрий Вернидуб («Кривбасс»)
Интересно, что в свой топ-3 Виктор Леоненко не включил боснийского тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича, который в 2024 году выиграл с «горняками» Украинскую Премьер-лигу и Кубок Украины.
Ранее Виктор Леоненко определил тройку лучших украинских вратарей в 2024 году.
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Комментарии 1
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А хто такий вПушич,кого він тренував,з ким прославився ? Що він виграв ? Козу в плоті . З Шахтарем обісрався - вся його заслуга ).
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