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  4. Без Пушича. Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2024 году
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 11:25 |
570
1

Без Пушича. Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2024 году

Бывший нападающий сборной Украины отметил Александра Шовковского

28 декабря 2024, 11:25 |
570
1
Без Пушича. Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2024 году
Виктор Леоненко

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году:

  • 1. Александр Шовковский («Динамо» Киев)
  • 2. Руслан Ротань («Александрия»)
  • 3. Юрий Вернидуб («Кривбасс»)

Интересно, что в свой топ-3 Виктор Леоненко не включил боснийского тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича, который в 2024 году выиграл с «горняками» Украинскую Премьер-лигу и Кубок Украины.

Ранее Виктор Леоненко определил тройку лучших украинских вратарей в 2024 году.

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Виктор Леоненко Александр Шовковский Руслан Ротань Юрий Вернидуб Динамо Киев Александрия Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший тренер
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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serhiy
А хто такий вПушич,кого він тренував,з ким прославився ? Що він виграв ? Козу в плоті . З Шахтарем обісрався - вся його заслуга ).
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