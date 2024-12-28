Без Пушича. Леоненко назвал лучшего тренера Украины в 2024 году

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко выбрал тройку лучших тренеров Украины в 2024 году:

1. Александр Шовковский («Динамо» Киев)

2. Руслан Ротань («Александрия»)

3. Юрий Вернидуб («Кривбасс»)

Интересно, что в свой топ-3 Виктор Леоненко не включил боснийского тренера донецкого «Шахтера» Марино Пушича, который в 2024 году выиграл с «горняками» Украинскую Премьер-лигу и Кубок Украины.

Ранее Виктор Леоненко определил тройку лучших украинских вратарей в 2024 году.